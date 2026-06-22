Siero busca rebajar la línea de servidumbre de la A-64 para favorecer al polígono de Bobes

El Ministerio de Transportes mantiene con carácter general la línea límite de edificación de 50 metros respecto al tronco principal de la A-64 (Oviedo-Villaviciosa) a su paso por las inmediaciones del área industrial de Bobes y limita a determinados ramales la reducción solicitada por el Ayuntamiento de Siero, que promovió esta iniciativa con el objetivo de revisar las restricciones urbanísticas existentes para favorecer la implantación de empresas en las parcelas del polígono colindantes con la autovía. Así se recoge en el estudio de delimitación de tramo urbano aprobado provisionalmente por la Dirección General de Carreteras.

Suelo urbano

La iniciativa partió del Ayuntamiento de Siero, que el 23 de octubre de 2025 pidió a la Demarcación de Carreteras la delimitación como tramo urbano de este sector y la revisión de la línea límite de edificación en los terrenos del área industrial de Bobes situados junto a la A-64. El Consistorio defendía que el ámbito estaba configurado como suelo urbano consolidado y que existían derechos urbanísticos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Carreteras de 2015.

Asimismo, el Ayuntamiento sostiene que la aplicación de la normativa vigente había generado una situación de desequilibrio respecto a otros ámbitos próximos y que una reconsideración de las distancias permitiría mejorar los modelos de implantación industrial, evitando así una pérdida de competitividad del polígono de Bobes.

Tras analizar la documentación aportada, la Demarcación de Carreteras concluye que el área industrial disponía antes de la entrada en vigor de la Ley 37/2015 de una red de viales y de los servicios urbanísticos básicos, entre ellos abastecimiento, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones y gas, por lo que considera acreditada la condición de suelo urbanizado del ámbito.

Puntos kilométricos

El estudio delimita como urbanos dos tramos de la margen derecha de la A-64 comprendidos entre los puntos kilométricos 28+120 y 29+450, correspondientes al entorno del área industrial de Bobes.

No obstante, la propuesta mantiene con carácter general la línea límite de edificación de 50 metros respecto al tronco principal de la autovía. Únicamente plantea fijar una distancia de 25 metros en los ramales del enlace de San Miguel de la Barreda, siempre que esa reducción no resulte afectada por la franja de 50 metros correspondiente al tronco de la A-64.

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Carreteras aprobó provisionalmente el estudio el pasado día 8 y abrió un periodo de información pública de treinta días hábiles. El Ayuntamiento dispone de dos meses para emitir informe antes de la aprobación definitiva.