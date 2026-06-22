Siero pone en marcha las obras en el vial de la glorieta de la Central Lechera a la carretera de Viella y supera los 15 millones en inversiones de mejora de su red viaria en una década
«Continuamos avanzando en la mejora de las infraestructuras viarias, garantizando una red más segura y moderna", subraya "Cepi"
Los trabajos de reparación del vial que une la glorieta de la Central Lechera, en Granda oeste, con la carretera de Colloto a Viella (SI-6) se pusieron en marcha este lunes. Se trata de un tramo con una elevada intensidad de tráfico y las labores para su mejora están incluidas en el contrato de Conservación y Mantenimiento de Carreteras y Caminos Públicos. La inversión ronda los 30.000 euros y permitirá mejorar la seguridad vial y las condiciones de circulación.
Localizada en una las áreas de mayor actividad empresarial y comercial del concejo, próxima a Parque Principado y utilizada diariamente por un importante volumen de vehículos, la intervención que se acaba de poner en marcha afecta a un tramo de unos 300 metros de longitud. Las obras permitirán la renovación del aglomerado asfáltico en un ancho medio de tres metros, lo que permitirá rehabilitar por completo el carril derecho en sentido a Colloto. Es el que presentaba un peor estado de conservación, con numerosos baches, blandones y roturas en el firme. En total, la previsión es que se renueven cerca de 950 metros cuadrados de pavimento.
Inversiones
El alcalde, Ángel García, «Cepi», y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alejandro Villa, visitaron este lunes los trabajos. Según puso de manifiesto el regidor, desde la llegada del actual equipo de gobierno, en 2015, el Ayuntamiento ha destinado 15,1 millones de euros a actuaciones relacionadas con la mejora y el mantenimiento de caminos municipales, ejecutando un total de 61 trabajos repartidos por todo el concejo. Esta línea de inversión se mantiene en 2026, ejercicio en el que se destinarán 1.627.518,26 euros a la mejora y conservación de la red viaria municipal.
«Continuamos avanzando en la mejora de las infraestructuras viarias, garantizando una red más segura y moderna, y adaptándola a las necesidades actuales y futuras. tanto de los vecinos como del tejido empresarial del concejo», resumió "Cepi".
- Paula Bermúdez, mujer electricista de 34 años: 'Hago armarios eléctricos en una empresa asturiana y manejo radiales, taladros y máquinas elevadoras
- Un multitudinario vermú, con música y la tradición de las gambas, cierra los festejos de San Antonio en Pola de Siero
- Fallece Isabel Pérez González, maestra y exdirectora del colegio Palacio de Granda, en Siero
- Un restaurante de Pola de Siero se cuela en el top ten del IX Campeonato mundial de callos: 'La clave está en la elegancia por encima de la potencia
- El alcalde de Siero confía en que haya financiación para el proyecto de la planta de Cogersa en Granda: 'Nadie nos ha transmitido lo contrario
- La sextaferia de La Fresneda que lucha contra el plumero de la pampa cumple 100 jornadas de trabajo: "Era terrible que nos rodeara por todas partes"
- Costco sigue adelante en Siero: el Tribunal Superior de Justicia de Asturias deniega la suspensión que reclamaba la Unión de Comerciantes
- Comienza la obra para el derribo del antiguo economato de Lugones, en un ámbito donde se harán viviendas y habrá un nuevo supermercado