Siero pone en marcha las obras en el vial de la glorieta de la Central Lechera a la carretera de Viella y supera los 15 millones en inversiones de mejora de su red viaria en una década

Los trabajos de reparación del vial que une la glorieta de la Central Lechera, en Granda oeste, con la carretera de Colloto a Viella (SI-6) se pusieron en marcha este lunes. Se trata de un tramo con una elevada intensidad de tráfico y las labores para su mejora están incluidas en el contrato de Conservación y Mantenimiento de Carreteras y Caminos Públicos. La inversión ronda los 30.000 euros y permitirá mejorar la seguridad vial y las condiciones de circulación.

Localizada en una las áreas de mayor actividad empresarial y comercial del concejo, próxima a Parque Principado y utilizada diariamente por un importante volumen de vehículos, la intervención que se acaba de poner en marcha afecta a un tramo de unos 300 metros de longitud. Las obras permitirán la renovación del aglomerado asfáltico en un ancho medio de tres metros, lo que permitirá rehabilitar por completo el carril derecho en sentido a Colloto. Es el que presentaba un peor estado de conservación, con numerosos baches, blandones y roturas en el firme. En total, la previsión es que se renueven cerca de 950 metros cuadrados de pavimento.

Inversiones

El alcalde, Ángel García, «Cepi», y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alejandro Villa, visitaron este lunes los trabajos. Según puso de manifiesto el regidor, desde la llegada del actual equipo de gobierno, en 2015, el Ayuntamiento ha destinado 15,1 millones de euros a actuaciones relacionadas con la mejora y el mantenimiento de caminos municipales, ejecutando un total de 61 trabajos repartidos por todo el concejo. Esta línea de inversión se mantiene en 2026, ejercicio en el que se destinarán 1.627.518,26 euros a la mejora y conservación de la red viaria municipal.

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«Continuamos avanzando en la mejora de las infraestructuras viarias, garantizando una red más segura y moderna, y adaptándola a las necesidades actuales y futuras. tanto de los vecinos como del tejido empresarial del concejo», resumió "Cepi".