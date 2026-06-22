Valdesoto celebra este sábado su XV Encuentro Coral con la presencia de cinco agrupaciones
El recital será en la iglesia de San Félix, a partir de las siete y media de la tarde, con entrada gratuita
La iglesia de San Félix de Valdesoto acogerá el próximo sábado, a las 19.30 horas, el XV Encuentro Coral Valdesoto Musical, una cita organizada por el Coro Xorrecer dentro de la programación de Valdesoto Musical. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.
El encuentro alcanza este año su decimoquinta edición y, con motivo de ese aniversario, la organización ha ampliado el programa habitual. En esta ocasión, participarán cinco agrupaciones corales. Junto a Xorrecer actuarán la Coral Sones de Mar, de San Juan de la Arena; la Coral Sondemar, de Gijón; la Coral La Cagiga, de Cantabria, y el Coro DIFAC de Avilés, una agrupación vinculada a la integración social de personas con discapacidad.
"Un logro"
La concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, presentó esta mañana el encuentro en la Casa de Cultura y destacó que «alcanzar quince ediciones de este encuentro coral es un logro muy importante para una iniciativa que se desarrolla en una parroquia como Valdesoto y que ha sabido mantenerse y crecer gracias al esfuerzo de sus organizadores y participantes». «Además de promover la música coral, este encuentro favorece el intercambio entre agrupaciones de distintos lugares y contribuye a enriquecer la programación cultural del concejo», añadió la edil. En la presentación también participaron Pilar Presa y Mari Luz Villar, presidenta y vicepresidenta de Valdesoto Musical, respectivamente.
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