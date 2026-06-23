El campo de tiro de Valdesoto no logra el visto bueno municipal tras tres décadas de gestiones

La Corporación de Siero echará este jueves el freno a uno de los proyectos más longevos y controvertidos del concejo. Y es que, salvo sorpresa de última hora, el Pleno denegará el plan especial para la construcción de un campo de tiro en Monte La Parte, enclave ubicado entre La Carrera y Tiroco, en la parroquia de Valdesoto.

La iniciativa arrastra una larga historia administrativa. Su promotor lleva más de tres décadas tratando de sacar adelante unas instalaciones para la práctica del tiro deportivo en una finca de su propiedad. El recinto llegó incluso a funcionar durante un tiempo, pero, posteriormente, los permisos fueron revocados y el proyecto quedó paralizado tras las alegaciones presentadas por vecinos del entorno, contrarios a la ubicación elegida y preocupados por las molestias y los accesos.

El expediente llega ahora al Pleno con una propuesta de denegación de la aprobación definitiva del proyecto de texto refundido del estudio de implantación y del plan especial. El asunto figura en el orden del día de una sesión en la que también se darán los primeros pasos para la externalización del servicio de agua y se denegará la solicitud para celebrar una consulta popular sobre este tema.

El complejo diseñado para La Parte por José Enrique Noval contempla tres zonas de tiro diferenciadas y un edificio semienterrado con cubierta vegetal, con espacios destinados a servicios, cafetería y sala de tiradores, además de un aparcamiento reservado para usuarios y personal de las instalaciones. El proyecto incorporaba también la restauración de la antigua planta de grijo existente en la finca, utilizada durante la construcción de la Autovía Minera y cuyos taludes serían aprovechados para integrar el recinto.

El Principado reactivó el pasado año la tramitación ambiental de la iniciativa, que volvió así a una fase de evaluación después de décadas de gestiones. En la documentación aportada, el promotor defendía la necesidad de contar con un equipamiento de estas características en la zona central de Asturias y sostenía que permitiría albergar pruebas nacionales e internacionales con repercusión económica para el entorno.

Frente a ello, la oposición vecinal se ha mantenido constante a lo largo de los años. El alcalde de Siero, Ángel García ("Cepi"), ya manifestó en varias ocasiones su rechazo al proyecto y aseguró que se trataba de una actuación que no gustaba al equipo de gobierno, que no contaba con el respaldo de los vecinos y que, a juicio del Ayuntamiento, no aportaba un interés especial para el concejo.

Noticias relacionadas

El trámite que abordará este jueves el Pleno de la Corporación supondrá un nuevo capítulo para un expediente que ha generado preocupación en Valdesoto y que, más de treinta años después de que diera sus primeros pasos, vuelve a llegar a la Corporación municipal de Siero, esta vez con una propuesta de rechazo.