El chef del restaurante poleso Abrelatas tiene proyecto inminente: Borja Alcázar estará al frente de la cocina que probarán jinetes de todo el mundo

El Concurso de Saltos Internacional (CSI) de la Yeguada Maeza es sinónimo de excelencia. La cita va cada año a más y cuenta con nuevos alicientes, no sólo en lo deportivo, sino en todo lo que rodea a este gran evento del verano, que se celebra en Sariego del 3 al 5 de julio. Y entre las novedades de esta edición se encuentra la incorporación de una nueva propuesta gastronómica propia, que llega de la mano del reputado chef Borja Alcázar, del Restaurante Abrelatas, en Pola de Siero.

Alcázar, colaborador habitual de la yeguada, será el encargado, con el equipo del Abrelatas, de gestionar las diferentes áreas gastronómicas del Concurso de Saltos Internacional de este año, "ofreciendo una propuesta de calidad adaptada a todos los públicos".

"La carpa cafetería y la food truck de hamburguesas permanecerán abiertas durante toda la jornada, ofreciendo una amplia variedad de propuestas dulces y saladas. Desde bocadillos de ibérico y productos tradicionales como croquetas artesanas hasta hamburguesas elaboradas con carne de buey 'Burbuey', los asistentes podrán disfrutar de una oferta gastronómica pensada para acompañar cada momento de la competición", señalan desde Yeguada Maeza.

Cuidada selección de platos

El evento tendrá además un restaurante VIP, uno de los espacios más exclusivos del concurso. "Allí, invitados, patrocinadores y colaboradores podrán disfrutar de una cuidada selección de platos elaborados por Abrelatas, con el auténtico sabor de la cocina asturiana y el sello personal de Borja Alcázar".

Habrá asimismo un restaurante para jinetes, equipos, mozos, personal técnico y demás acreditados, gestionado por Abrelatas. "En este espacio se ofrecerán menús completos por 25 euros, garantizando una oferta gastronómica de calidad durante toda la competición".

Con la incorporación de esta propuesta gastronómica propia, "Maeza refuerza su apuesta por ofrecer una experiencia integral en la que el deporte de alto nivel, la hospitalidad y la gastronomía asturiana de calidad se unen para convertir cada jornada en una experiencia inolvidable".

El chef Borja Alcázar ha consolidado Abrelatas como uno de los establecimientos más destacados de la región gracias a una propuesta que combina el respeto por el producto local y la tradición asturiana con una visión moderna, creativa y atrevida de la cocina.

Su trayectoria ha sido reconocida con importantes distinciones, entre las que destacan el Solete de la Guía Repsol, su inclusión entre los Mejores Bares de España 2026 por la revista Tapas, el Campeonato de España de Pote Asturiano 2025-2026 y su presencia en el Top 100 Restaurantes de Asturias de la Guía Macarfi.

Recientemente, tal y como avanzó este periódico, alcanzó reconocimiento internacional al situar sus tradicionales callos a la asturiana entre las diez mejores recetas del mundo durante el IX Campeonato Mundial de Callos celebrado en Zamora.