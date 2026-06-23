Fiesta en Parque Principado, en una de las tiendas que ha cumplido 25 años en el gran centro comercial de Siero

Fiesta de aniversario en la tienda de Fnac en Parque Principado, que cumple 25 años. El acto de celebración, con la presencia del alcalde de Siero, Ángel García, incluyó un recorrido por las instalaciones junto a Domingo Guillén, CEO de Fnac España, y Susana González Fernández, directora de Fnac Principado.

El regidor aprovechó la ocasión para felicitar a la empresa por cumplir medio siglo en el centro comercial de Siero y destacó la importancia de las iniciativas empresariales asentadas en Siero por su contribución al dinamismo económico del municipio. Estuvo también acompañado por Fernando García, director de Parque Principado, y del equipo de empleados de la tienda.

Fnac es uno de los espacios que están en el complejo comercial desde que se inauguró Parque Principado, que abrió un 23 de abril de 2001 y celebró también su gran fiesta de aniversario coincidiendo con esa misma fecha de abril de este 2026.

Parque Principado es un éxito de público: el año pasado pasaron por el complejo más de 9,3 millones de visitantes, una cifra de récord que lo convierte, en "el lugar más visitado de Asturias".

El centro comercial cuenta con 2.865 trabajadores directos y es "uno de los mayores puntos de creación de empleo de Asturias" y uno de los agentes protagonistas del crecimiento de Siero, tal y como indicó el Alcalde en el acto del pasado abril.