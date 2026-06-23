La rotonda del mapamundi de Lugones entra en su recta final: el jueves comenzará el montaje de las planchas metálicas para abrir en menos de un mes

Las obras de transformación de la glorieta del enlace entre las carreteras AS-17 y AS-381 entre Lugones y La Fresneda avanzan ya en su fase decisiva con los trabajos de pintura de la superficie y la previsión de que a finales de esta misma semana comience la colocación de las piezas metálicas que darán forma al gran mapamundi que coronará la infraestructura. El proyecto se plantea como una intervención de carácter artístico, paisajístico y didáctico, con un fuerte componente simbólico sobre la sostenibilidad y el cuidado del planeta.

El alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Javier Rodríguez, visitaron este martes los trabajos que transformarán la actual rotonda en una loma semiesférica de unos 73 metros de diámetro, con una superficie total de 4.135 metros cuadrados. El diseño representa los océanos mediante tonos azules aplicados sobre hormigón poroso drenante, mientras que los continentes se materializarán mediante piezas metálicas en relieve. En el perímetro se mantendrá el bordillo existente, generando un anillo de tres metros de anchura desde el que se eleva la estructura central, que alcanza hasta tres metros en su punto más alto.

La rotonda ya pintada de azul / Luján Palacios

El proyecto incluye además la instalación del lema “Save your planet, cuida tu planeta”, compuesto por letras metálicas iluminadas, que reforzarán el carácter divulgativo de la actuación junto a un sistema de iluminación LED que permitirá resaltar el conjunto durante la noche.

Más de 550 piezas de acero corten

Uno de los elementos más singulares del proyecto es la fabricación de las piezas que conformarán los continentes. En total, se han producido 550 chapas de acero corten, con un tamaño máximo de 2.000 por 1.000 milímetros y un peso unitario de aproximadamente 24 kilos, lo que supone cerca de diez toneladas de material metálico.

Estas piezas han sido elaboradas por Industrias Ramso S.A., empresa con más de medio siglo de trayectoria en el sector metalmecánico y ubicada en el polígono industrial de La Peñona, en Veriña (Gijón). Su director técnico y copropietario, Luis Alfredo García, ha subrayado que se trata de un encargo singular dentro de su trayectoria profesional. “Es la primera vez que hacemos un proyecto de estas características y estamos muy ilusionados”, señalaba días atrás.

El acero corten utilizado en la fabricación de las piezas cuenta con propiedades específicas que le permiten desarrollar una capa de oxidación superficial estable. Sin embargo, para garantizar la uniformidad estética y evitar posibles manchas sobre las bases de hormigón, la empresa ha optado por un proceso de oxidación controlada.

Fijación

Otro de los aspectos técnicos relevantes del proyecto es el sistema de fijación de las piezas metálicas sobre la estructura de hormigón. En este caso, se ha optado por un sistema de anclaje mediante resina de alta resistencia, en lugar de los sistemas expansivos convencionales.

En paralelo a los trabajos de pintura que ya se están ejecutando sobre la superficie de la glorieta, está previsto que a finales de esta misma semana comiencen las tareas de instalación de las piezas metálicas que conformarán los continentes del mapamundi. Posteriormente se completarán los remates finales, la instalación del sistema de iluminación y los últimos ajustes del conjunto.

La previsión del Ayuntamiento de Siero es que la actuación pueda estar finalizada a mediados del mes de julio, dentro del plazo de ejecución previsto de cuatro meses y con un presupuesto total de 598.775,54 euros.

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Desde el Consistorio se insiste en que el objetivo de la actuación va más allá de la mejora estética de la infraestructura viaria. El propio regidor ha destacado el carácter simbólico del proyecto, concebido para “contar una historia y provocar una reflexión sobre nuestro planeta, a su vez que actúa de modo artístico y didáctico”.