Siero ofrece a la Consejería de Educación la cesión del polideportivo de Carbayín Alto para que lo use el colegio El Cotayu

El Ayuntamiento de Siero ha trasladado a la Consejería de Educación una propuesta de cesión para que el alumnado del Colegio Público El Cotayu pueda utilizar la cancha del polideportivo de Carbayín Alto, una iniciativa con la que el Consistorio pretende dar respuesta a una demanda reiterada por las familias, el propio centro educativo y la comunidad vecinal de la zona.

El alcalde de Siero, Ángel García, «Cepi», anunció este martes que la administración local está dispuesta a ceder el uso de la instalación al colegio, siempre que la Consejería asuma la actuación necesaria para recuperar la funcionalidad de la cancha mediante la renovación integral de su pavimento. Según explicó el regidor, la intervención requerida supone una inversión considerable, con un coste estimado de entre 150.000 y 200.000 euros. El Ayuntamiento, por su parte, asumiría los gastos derivados del funcionamiento ordinario de la instalación, entre ellos los suministros y las labores de limpieza.

«La instalación requiere una inversión importante para recuperar su funcionalidad y entendemos que un uso diario por parte del centro educativo permitiría aprovechar mejor los recursos públicos y dar respuesta a una necesidad planteada por las familias y la comunidad educativa», señaló García, quien ya ha hablado directamente con la consejera Eva Ledo para trasladarle la idea. La propuesta persigue, además, optimizar el rendimiento de una infraestructura municipal cuyo uso ha sido limitado en los últimos años y garantizar que la inversión pública tenga una utilidad permanente vinculada a un servicio esencial como es la educación.

Demanda recurrente

La posibilidad de que el alumnado de El Cotayu disponga de un espacio cubierto para la práctica deportiva y el desarrollo de actividades escolares ha sido una demanda trasladada en distintas ocasiones por las familias y los responsables del centro, que reclaman desde hace tiempo una solución estable a las necesidades de espacio existentes. El planteamiento del Ayuntamiento abre la puerta a una colaboración entre administraciones mediante la que la Consejería de Educación asumiría la adecuación de la cancha y el Consistorio garantizaría el mantenimiento posterior de las instalaciones.

La iniciativa se enmarca en la estrategia municipal de dar nuevos usos a equipamientos públicos existentes y favorecer un mayor aprovechamiento de las infraestructuras distribuidas por el territorio sierense, especialmente en los núcleos rurales.

Apertura del gimnasio en julio

Durante la misma comparecencia, el Alcalde anunció también la reapertura del gimnasio del polideportivo de Carbayín Alto durante el mes de julio, una demanda de los usuarios de la instalación que protestaron días atrás por el cierre del edificio.

El equipamiento permanecerá operativo a lo largo de ese mes y volverá a cerrar sus puertas en agosto. A partir de entonces, el Ayuntamiento prevé acometer una serie de mejoras progresivas destinadas a modernizar el servicio.

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Entre las actuaciones previstas figura la renovación de parte de la maquinaria, una intervención con la que el Consistorio pretende actualizar las prestaciones del gimnasio y mejorar las condiciones de uso para sus abonados.