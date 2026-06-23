Siero reestrena "La maldición de la pita pinta", dirigida por José Ramón Oliva

El Grupo de Teatro Carbayín volverá a subir a las tablas del Teatro Auditorio de Pola de Siero este viernes 26 de junio, a las 19.30 horas, con el estreno de "La maldición de la pita pinta", una nueva producción que recupera y actualiza uno de los montajes más recordados de la compañía, estrenado hace casi dos décadas.

La presentación de la obra tuvo lugar este martes de la mano de la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local del Ayuntamiento de Siero, Aurora Cienfuegos, quien estuvo acompañada por responsables del grupo teatral y destacó la importancia de la labor que desarrolla la formación en la dinamización cultural del concejo.

La nueva producción incorpora una historia actualizada, una puesta en escena revisada y nuevos recursos audiovisuales y efectos especiales que pretenden ofrecer una experiencia más inmersiva al público sin perder la esencia que convirtió a la obra original en uno de los referentes del repertorio de la agrupación sierense.

Dinamización

Durante la presentación, Cienfuegos puso en valor la trayectoria del colectivo y agradeció el esfuerzo de sus integrantes por mantener viva la actividad teatral en el municipio. «Es importante reconocer el trabajo que realizan para dinamizar la actividad cultural y acercar las artes escénicas a la ciudadanía», señaló la edil, quien destacó además el compromiso del Ayuntamiento y de la Fundación Municipal de Cultura con el apoyo a las iniciativas desarrolladas por las asociaciones culturales del concejo.

El Grupo de Teatro Carbayín se ha consolidado a lo largo de los años como una de las formaciones amateur más activas de Siero, con una programación continuada y una estrecha vinculación con la vida social y cultural de la parroquia y del conjunto del municipio.

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Las entradas para asistir al estreno ya se encuentran a la venta a través de la plataforma municipal habilitada por el Ayuntamiento de Siero. El precio general es de cinco euros, mientras que se ha establecido una tarifa reducida de 3,75 euros destinada a jóvenes de entre 14 y 24 años, estudiantes y personas desempleadas.