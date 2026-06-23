Un tractor en la autovía: los desbroces cortan un tramo de carril en dirección a Pola de Siero

Corte de un tramo de carril de la A-64 en dirección Pola de Siero para desbrozar, rebajar la frondosidad de algunos árboles y retirar malezas. Este martes, en torno a las dos de la tarde se realizaban estas tareas, comenzando el desvío con conos a la altura del polígono de Proni, en Meres, y finalizando algo más de un kilómetro después.

En las labores trabajaron un tractor y varios operarios, y unos kilómetros antes los paneles informativos de la autovía advertían del cierre de un carril mientras se desarrollaban los trabajos.