Un tractor en la autovía: los desbroces cortan un tramo de carril en dirección a Pola de Siero
El desvío con conos se inició a la altura del polígono de Proni, en Meres
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P. F.
Pola de Siero
Corte de un tramo de carril de la A-64 en dirección Pola de Siero para desbrozar, rebajar la frondosidad de algunos árboles y retirar malezas. Este martes, en torno a las dos de la tarde se realizaban estas tareas, comenzando el desvío con conos a la altura del polígono de Proni, en Meres, y finalizando algo más de un kilómetro después.
En las labores trabajaron un tractor y varios operarios, y unos kilómetros antes los paneles informativos de la autovía advertían del cierre de un carril mientras se desarrollaban los trabajos.
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