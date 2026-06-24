El arreglo del Palacio de Celles, "en manos de la propiedad", señala el Ayuntamiento de Siero

La rehabilitación integral del palacio de Celles, uno de los proyectos patrimoniales más ambiciosos del concejo de Siero, está ahora en manos de sus propietarios. Así lo reconoce el alcalde, Ángel García, quien aseguró que la iniciativa se encuentra atascada porque la propiedad todavía no ha presentado una subsanación solicitada hace tiempo por Patrimonio, un trámite imprescindible para poder dar el siguiente paso.

El regidor insiste en que el retraso ya no depende de la Administración. «El proyecto ya tiene licencia», explica, precisando que Patrimonio había emitido un informe favorable y únicamente había solicitado una aclaración o subsanación de carácter menor.

Según detalla García, el Ayuntamiento se interesó recientemente por el estado del expediente y contactó hace dos semanas con los promotores. La respuesta, aseguró, fue que mantienen intacto el compromiso de sacar adelante la actuación, pero que la acumulación de proyectos y la carga de trabajo están retrasando la presentación de la documentación pendiente.

Proyectos en toda España

«No es que no quieran hacerlo ni que hayan dado marcha atrás. Están desbordados, tienen muchos proyectos por toda España y están un poco colapsados», señala el alcalde, quien añade que confía en que puedan reactivar el expediente «cuanto antes».

La tramitación se prolonga desde hace más de tres años. El pasado año, el Ayuntamiento avanzó que el proyecto definitivo para la rehabilitación integral del palacio estaría listo a mediados del mes de octubre de 2025, una vez que los nuevos propietarios incorporasen las modificaciones exigidas por Patrimonio. Entonces se explicó que dichos cambios no afectarían a las líneas maestras de la intervención, sino que se limitarían a pequeños ajustes técnicos.

Además, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) ya había emitido un informe favorable a la actuación sobre este emblemático inmueble sierense del siglo XVII, considerado uno de los mejores exponentes del barroco rural asturiano.

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El proyecto fue presentado públicamente en mayo de 2023 por el empresario Víctor Madera, impulsor de la iniciativa, quien dio a conocer las líneas generales de una actuación que prevé devolver el esplendor al histórico edificio y dotarlo de nuevos usos. Entre ellos figuran espacios destinados a actividades culturales y la posibilidad de incorporar usos de alojamiento limitados y vinculados a determinados eventos.