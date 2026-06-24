"La casa de la maestra (El Castro, 38)" ya es propiedad de la Fundación Municipal de Cultura de Siero

La artista Mónica García, que participó en el Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre de Lugones del año pasado, ha formalizado la donación a la Fundación Municipal de Cultura de Siero de su obra "La casa de la maestra (El Castro, 38)".

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, recibió la pintura y agradeció el gesto de la autora, así como su "generosidad" al entregar el trabajo de manera desinteresada para que pase a ser parte de la colección municipal.

"Esta donación permitirá incorporar una nueva obra a los fondos de la Fundación Municipal de Cultura, contribuyendo a conservar y difundir el trabajo de los creadores que participan en iniciativas culturales del concejo", destacó la edil.

El Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre de Lugones ha celebrado ya doce ediciones, la última el pasado junio. El concurso tiene como ámbito de trabajo Lugones y la temática de las obras gira en torno a la localidad, su paisaje rural y urbano, sus edificios, paseos, parques y otros espacios representativos.

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La técnica y el estilo son libres en una cita que combina la promoción del arte y de la localidad al mismo tiempo.