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El gran centro de escalada de Lugones va como un rayo: así se ve ya el equipamiento, con una inversión privada de 4,6 millones de euros

El centro, que impulsa la firma Sputnik, está muy avanzada y la previsión es abrirlo en agosto

Así ve ya el gran centro de escalada Sputnik de Lugones

Así ve ya el gran centro de escalada Sputnik de Lugones

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Así ve ya el gran centro de escalada Sputnik de Lugones / P. T.

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Lugones (Siero)

El gran centro de escalada de Lugones, en la zona de Les Bellotines, está muy avanzado, con toda la estructura de paneles exteriores ya prácticamente terminada. La previsión es abrirlo en agosto y que se convierta en una referencia para la práctica de este deporte en la zona norte de España. La inversión es significativa: 4,6 millones.

La firma que lo impulsa, Sputnik, tiene varios de estos equipamientos en distintos puntos de España y el de Siero contará con unos 2.400 metros cuadrados de superficie. Según los datos ofrecidos durante la presentación del proyecto, alcanza los 20 metros de altura en algunos puntos de la edificación.

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Dispondrá de 140 vías180 "boulders", muro de velocidad, muro exterior, 50 autoseguros y otros servicios como gimnasio, restaurante o parking privado. La firma madrileña, que promociona este proyecto como "el más innovador" de los que ha impulsado, ha elegido Siero como parte de su plan de expansión en el norte del país.

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