Hormigón para el camino Les Fontes, una obra con la que Siero atiende una demanda de los vecinos de la zona
"Se mejoran las condiciones de acceso y circulación" para los residentes, destaca el concejal Alejandro Villa
P. T.
Mejoras en el camino de Les Fontes, en Siero, que gana otro tramo acondicionado con hormigón como actuación que da continuidad a otras intervenciones ya realizadas en la zona. El concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, visitó este viernes la zona, en la parroquia de Muñó.
Los trabajos, que se han hecho con recursos propios del Ayuntamiento de Siero, consisten en la regularización del firme para corregir los desperfectos existentes y en la posterior reparación del camino mediante pavimentación de hormigón a lo largo de 200 metros.
El Ayuntamiento atiende de este modo una petición trasladada por la Asociación Picu El Águila. "Seguimos avanzando en la mejora de los caminos rurales del concejo, actuando de forma progresiva en aquellos tramos que presentan un mayor deterioro", dijo Alejandro Villa. En este caso, añadió, se "da continuidad a otras actuaciones en la zona y se permite mejorar las condiciones de acceso y circulación para los vecinos".
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