El Real Oviedo iniciará la próxima semana en Siero los trabajos sobre el terreno previos al comienzo de la obra de la Ciudad Deportiva

La futura Ciudad Deportiva del Real Oviedo da un paso más hacia su materialización en la Belga (Siero). Los trabajos previos sobre los terrenos comenzarán la próxima semana con la realización de los estudios geotécnicos y las labores de replanteo, una actuación considerada clave para poder iniciar posteriormente el movimiento de tierras que dará comienzo a la ejecución de uno de los proyectos estratégicos de mayor envergadura impulsados por la entidad azul en las últimas décadas.

Así lo anunciaron este miércoles el alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, durante una comparecencia en la que repasaron el estado de la tramitación administrativa y los avances técnicos de la futura instalación deportiva.

Los estudios geotécnicos constituyen uno de los últimos pasos previos al inicio efectivo de las obras. Estas actuaciones permitirán analizar las características del subsuelo, determinar la capacidad portante del terreno y definir las soluciones constructivas más adecuadas para la ejecución de la primera fase del complejo deportivo.

Unificación de fincas

El Ayuntamiento espera completar en las próximas semanas los últimos trámites pendientes relacionados con la situación registral de las parcelas. En concreto, el Real Oviedo debe presentar la documentación definitiva que acredita la unificación de las fincas en una sola parcela y su titularidad a nombre del club, un procedimiento que se encuentra prácticamente finalizado en el Registro de la Propiedad.

Una vez presentada esta documentación, el Consistorio procederá a la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) de la aprobación definitiva del Plan Especial. Según explicó el alcalde, este trámite suele demorarse alrededor de diez días desde su remisión y, una vez publicado, el Ayuntamiento podrá conceder la licencia para el movimiento de tierras ya solicitada por la entidad carbayona.

Con este calendario, la previsión que manejan tanto el Ayuntamiento como el propio club es que los trabajos puedan comenzar a lo largo del verano, entre los meses de julio y agosto o, como muy tarde, a principios de septiembre.

Primera fase

Junto a estos avances técnicos, el Real Oviedo ya ha dado un importante paso administrativo y económico al abonar 430.017 euros correspondientes a dos licencias urbanísticas, dos impuestos sobre construcciones y las tasas asociadas a ambas actuaciones. Las licencias tramitadas corresponden, por un lado, al movimiento de tierras necesario para acondicionar la parcela y, por otro, a la construcción de la primera fase edificatoria del complejo, que incluirá vestuarios, gimnasio, oficinas y diversos servicios auxiliares. La inversión prevista para esta primera fase supera los 13,45 millones de euros.

Tras la ejecución de los movimientos de tierra, comenzará la fase constructiva propiamente dicha. Esta incluirá la urbanización interior del recinto, la ejecución de los accesos y los aparcamientos, la construcción de los campos de entrenamiento y el levantamiento de los primeros edificios destinados a vestuarios, oficinas y servicios de apoyo.

En paralelo, el Ayuntamiento de Siero continúa avanzando en la revisión parcial del Plan General de Ordenación Urbana para posibilitar el desarrollo de una segunda fase del proyecto, destinada a completar la futura ciudad deportiva con nuevos equipamientos.Esta ampliación contempla la construcción de una residencia para jugadores, un centro sanitario y un centro educativo vinculado a las ciencias del deporte.

Noticias relacionadas

Las infraestructuras básicas también avanzan de forma simultánea. El Ayuntamiento ya ha adjudicado las obras de abastecimiento de agua y saneamiento en la zona, unos trabajos que beneficiarán tanto a los vecinos del entorno como a la futura ciudad deportiva. Asimismo, el Real Oviedo ha realizado ya una inversión adicional superior a los 400.000 euros para garantizar el suministro eléctrico de la parcela, una cantidad destinada tanto a la contratación del servicio como a las obras civiles necesarias para llevar la red eléctrica hasta los terrenos donde se levantará el complejo.