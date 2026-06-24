Los solteros plantan por San Juan en la Pola uno de los álamos más veloces de la historia: en apenas un cuarto de hora y sin incidencias
La capital sierense celebró la hoguera en Les Campes con una multitud de asistentes en una noche de altas temperaturas
Una noche de San Juan y una plantación del álamo por parte de los solteros en Les Campes de récord. Pola de Siero cumplió con una de las tradiciones más queridas por los vecinos con varias marcas batidas: de público, con cientos de personas en la calle disfrutando de las agradables temperaturas, y de maña y velocidad: fue uno de los álamos más rápidos de los últimos años. Los solteros cumplieron en apenas un cuarto de hora entre los vítores del público, y tras las dificultades del año pasado con caída del árbol incluida cuando trataban de izarlo.
En esta ocasión todo transcurrió rápido y bien, para entusiasmo del respetable y orgullo de los "héroes" de la noche. No faltó entre el público quien bromeara acerca del tamaño del árbol, más pequeño que el de la última edición, y cortado en los montes cercanos a la Pola durante la mañana. Pero el espectáculo y el deber cumplido llenaron con creces y toda la Pola aplaudió la hazaña.
El álamo permanecerá ahora plantado bien visible con el cartel al Señor San Xuan, a la espera de que los casados cumplan en la próxima noche de San Pedro con el roble y las conocidas "Sampedradas", los dardos en verso y con mucha retranca sobre los sucedidos del año.
Hoguera
La noche se había iniciado con la hoguera también en Les Campes, de dimensiones más reducidas por la alerta de incendio pero con el mismo entusiasmo de los miles de polesos y visitantes que disfrutaron del espectáculo. Hubo cola para lanzar deseos y apuntes del curso al fuego purificador, tras una verbena musical con lleno de público a rebosar. Fue necesario extremar precauciones, con los voluntarios de Protección Civil regando los alrededores de la pira para evitar sobresaltos.
Al final, la magia de San Juan obró el fiestón en la Pola, sin incidencias y con una noche de récord.
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