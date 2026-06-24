Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Los solteros plantan por San Juan en la Pola uno de los álamos más veloces de la historia: en apenas un cuarto de hora y sin incidencias

La capital sierense celebró la hoguera en Les Campes con una multitud de asistentes en una noche de altas temperaturas

Los solteros plantan el álamo por San Juan en la Pola

Los solteros plantan el álamo por San Juan en la Pola

Ver galería

Los solteros plantan el álamo por San Juan en la Pola /

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luján Palacios

Luján Palacios

Pola de Siero

Una noche de San Juan y una plantación del álamo por parte de los solteros en Les Campes de récord. Pola de Siero cumplió con una de las tradiciones más queridas por los vecinos con varias marcas batidas: de público, con cientos de personas en la calle disfrutando de las agradables temperaturas, y de maña y velocidad: fue uno de los álamos más rápidos de los últimos años. Los solteros cumplieron en apenas un cuarto de hora entre los vítores del público, y tras las dificultades del año pasado con caída del árbol incluida cuando trataban de izarlo.

Un momento del izado del árbol

Un momento del izado del árbol / Luján Palacios

En esta ocasión todo transcurrió rápido y bien, para entusiasmo del respetable y orgullo de los "héroes" de la noche. No faltó entre el público quien bromeara acerca del tamaño del árbol, más pequeño que el de la última edición, y cortado en los montes cercanos a la Pola durante la mañana. Pero el espectáculo y el deber cumplido llenaron con creces y toda la Pola aplaudió la hazaña.

La hoguera en Les Campes

La hoguera en Les Campes / Luján Palacios

El álamo permanecerá ahora plantado bien visible con el cartel al Señor San Xuan, a la espera de que los casados cumplan en la próxima noche de San Pedro con el roble y las conocidas "Sampedradas", los dardos en verso y con mucha retranca sobre los sucedidos del año.

Hoguera

La noche se había iniciado con la hoguera también en Les Campes, de dimensiones más reducidas por la alerta de incendio pero con el mismo entusiasmo de los miles de polesos y visitantes que disfrutaron del espectáculo. Hubo cola para lanzar deseos y apuntes del curso al fuego purificador, tras una verbena musical con lleno de público a rebosar. Fue necesario extremar precauciones, con los voluntarios de Protección Civil regando los alrededores de la pira para evitar sobresaltos.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Siero

Al final, la magia de San Juan obró el fiestón en la Pola, sin incidencias y con una noche de récord.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Un multitudinario vermú, con música y la tradición de las gambas, cierra los festejos de San Antonio en Pola de Siero
  2. Paula Bermúdez, mujer electricista de 34 años: 'Hago armarios eléctricos en una empresa asturiana y manejo radiales, taladros y máquinas elevadoras
  3. Fallece Isabel Pérez González, maestra y exdirectora del colegio Palacio de Granda, en Siero
  4. Un restaurante de Pola de Siero se cuela en el top ten del IX Campeonato mundial de callos: 'La clave está en la elegancia por encima de la potencia
  5. El alcalde de Siero confía en que haya financiación para el proyecto de la planta de Cogersa en Granda: 'Nadie nos ha transmitido lo contrario
  6. La sextaferia de La Fresneda que lucha contra el plumero de la pampa cumple 100 jornadas de trabajo: "Era terrible que nos rodeara por todas partes"
  7. Costco sigue adelante en Siero: el Tribunal Superior de Justicia de Asturias deniega la suspensión que reclamaba la Unión de Comerciantes
  8. Comienza la obra para el derribo del antiguo economato de Lugones, en un ámbito donde se harán viviendas y habrá un nuevo supermercado

Los solteros plantan por San Juan en la Pola uno de los álamos más veloces de la historia: en apenas un cuarto de hora y sin incidencias

Los solteros plantan por San Juan en la Pola uno de los álamos más veloces de la historia: en apenas un cuarto de hora y sin incidencias

El gran centro de escalada de Lugones va como un rayo: así se ve ya el equipamiento, con una inversión privada de 4,6 millones de euros

Fiesta en Parque Principado, en una de las tiendas que ha cumplido 25 años en el gran centro comercial de Siero

El chef con restaurante en Pola de Siero que cocinará para jinetes de todo el mundo en Sariego

El chef con restaurante en Pola de Siero que cocinará para jinetes de todo el mundo en Sariego

Un tractor en la autovía: los desbroces cortan un tramo de carril en dirección a Pola de Siero

Un tractor en la autovía: los desbroces cortan un tramo de carril en dirección a Pola de Siero

La rotonda del mapamundi de Lugones entra en su recta final: el jueves comenzará el montaje de las planchas metálicas para abrir en menos de un mes

La rotonda del mapamundi de Lugones entra en su recta final: el jueves comenzará el montaje de las planchas metálicas para abrir en menos de un mes

Siero ofrece a la Consejería de Educación la cesión del polideportivo de Carbayín Alto para que lo use el colegio El Cotayu

Siero reestrena "La maldición de la pita pinta", dirigida por José Ramón Oliva

Siero reestrena "La maldición de la pita pinta", dirigida por José Ramón Oliva
Tracking Pixel Contents