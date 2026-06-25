El cine asturiano que recoge juguetes si vas a ver la película de Toy Story 5: se donarán a niños en situación vulnerable

Toy Story 5 es una de las películas más esperadas del verano. Sin duda, congregará a un gran número de niños y niñas que, además, podrán ayudar a otros gracias a una iniciativa de los cines Cinesa que invita a las familias a ceder sus juguetes para que puedan llegar a niños en situación de vulnerabilidad. La acción, llamada 'Play Them Forward: dona un juguete y regálale una segunda vida', contará con puntos de donación en cines de la Comunidad de Madrid, País Vasco Cataluña, Aragón y Asturias.

Concretamente, los días 27 y 28 de junio, coincidiendo con el segundo fin de semana de estreno de la película de Pixar, los asturianos podrán dejar sus juguetes en Cinesa de Parque Principado.

La iniciativa se realiza en colaboración con la Fundación Crecer Jugando, entidad que se encargará de gestionar los juguetes donados en el marco de la campaña 'Comparte y Recicla'.

Todos los artículos cedidos en el periodo indicado serán trasladados hasta un punto de reprocesado, donde los trabajadores del centro especial de empleo ILADE los revisarán uno a uno y los prepararán para conocer a sus nuevos dueños.

Además, con la colaboración de la Fundación Orange, parte de los juguetes podrán ser adaptados para que puedan seguir viviendo en manos de niños con diversidad funcional.

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"Toy Story ha hablado siempre de amor, imaginación y de lo que ocurre cuando algo que un día fue valioso es abandonado. Con 'Play Them Forward', hemos querido transformar ese vínculo emocional en algo significativo para las familias. Esta campaña habla de nostalgia, comunidad y de dar a los juguetes una nueva historia de la que formar parte", ha segurado el managing Director Southern Europe & Northern Europe de Odeon Cinemas Group, Ramon Biarnés.