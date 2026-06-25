El colectivo "Siero por el agua" califica de "traición democrática" la oposición del Pleno a celebrar una consulta ciudadana sobre la externalización del servicio

La asociación "Siero por el Agua" ha anunciado que continuará con las movilizaciones y estudiará posibles vías legales y administrativas después de que el Pleno municipal rechazase la propuesta de convocar una consulta ciudadana sobre el futuro del servicio municipal de aguas. Un resultado que han calificado de "el mayor desprecio a la participación ciudadana en la historia del concejo".

“Los concejales y concejalas del PSOE han dejado claro que prefieren impedir que la ciudadanía se pronuncie antes que arriesgarse a conocer su opinión, ahora tendrán que mirar a los vecinos y vecinas a la cara y explicar por qué la voz de miles de personas no merece ser escuchada”, lamentan.

La iniciativa, impulsada por el colectivo y respaldada por miles de firmas, fue rechazada en la sesión pese a que la consulta planteada tenía carácter no vinculante y pretendía recabar la opinión de la ciudadanía sobre la posible externalización del servicio.

Silenciar a los vecinos

Tras la votación, la asociación difundió un comunicado en el que muestra su desacuerdo con la decisión adoptada por la mayoría socialista: "es una traición democrática", critican, toda vez que el rechazo supone impedir que los vecinos puedan pronunciarse sobre una cuestión que considera de especial relevancia para el municipio.

Desde Siero por el Agua sostienen que la consulta propuesta no restaba competencias al Pleno municipal ni condicionaba futuras decisiones administrativas o políticas. Asimismo, defienden que la solicitud cumplía los requisitos recogidos en el Reglamento de Participación Ciudadana del concejo.

La entidad también rechaza que la negativa a convocar la consulta pueda interpretarse como una posición unánime del Ayuntamiento. En este sentido, atribuye la decisión al voto favorable del Grupo Municipal Socialista, que cuenta con mayoría suficiente para sacar adelante sus propuestas en el Pleno.“Quien la ha denegado ha sido el PSOE utilizando su mayoría, conviene no confundir a la ciudadanía; la negativa a permitir la participación tiene nombres, apellidos y siglas concretas”, apuntan.

Por otra parte, la asociación agradeció la colaboración de las personas que participaron en la recogida de firmas y en las labores de información desarrolladas en las distintas parroquias del municipio durante las últimas semanas.

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El colectivo reiteró además su intención de seguir defendiendo la celebración de una consulta ciudadana y su apuesta por la gestión pública del servicio de abastecimiento de agua, al tiempo que avanzó que mantendrá las acciones de movilización en los próximos meses.