Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

El colectivo "Siero por el agua" califica de "traición democrática" la oposición del Pleno a celebrar una consulta ciudadana sobre la externalización del servicio

La asociación ha anunciado que continuará con las movilizaciones y estudiará posibles vías legales y administrativas, y culpa al PSOE exclusivamente de denegar un trámite que "ni siquiera resultaba vinculante"

Protesta vecinal contra la externalización del servicio de aguas durante la celebración del Pleno de Siero

Protesta vecinal contra la externalización del servicio de aguas durante la celebración del Pleno de Siero

Luján Palacios

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luján Palacios

Luján Palacios

Pola de Siero

La asociación "Siero por el Agua" ha anunciado que continuará con las movilizaciones y estudiará posibles vías legales y administrativas después de que el Pleno municipal rechazase la propuesta de convocar una consulta ciudadana sobre el futuro del servicio municipal de aguas. Un resultado que han calificado de "el mayor desprecio a la participación ciudadana en la historia del concejo".

“Los concejales y concejalas del PSOE han dejado claro que prefieren impedir que la ciudadanía se pronuncie antes que arriesgarse a conocer su opinión, ahora tendrán que mirar a los vecinos y vecinas a la cara y explicar por qué la voz de miles de personas no merece ser escuchada”, lamentan.

La iniciativa, impulsada por el colectivo y respaldada por miles de firmas, fue rechazada en la sesión pese a que la consulta planteada tenía carácter no vinculante y pretendía recabar la opinión de la ciudadanía sobre la posible externalización del servicio.

Silenciar a los vecinos

Tras la votación, la asociación difundió un comunicado en el que muestra su desacuerdo con la decisión adoptada por la mayoría socialista: "es una traición democrática", critican, toda vez que el rechazo supone impedir que los vecinos puedan pronunciarse sobre una cuestión que considera de especial relevancia para el municipio.

Desde Siero por el Agua sostienen que la consulta propuesta no restaba competencias al Pleno municipal ni condicionaba futuras decisiones administrativas o políticas. Asimismo, defienden que la solicitud cumplía los requisitos recogidos en el Reglamento de Participación Ciudadana del concejo.

La entidad también rechaza que la negativa a convocar la consulta pueda interpretarse como una posición unánime del Ayuntamiento. En este sentido, atribuye la decisión al voto favorable del Grupo Municipal Socialista, que cuenta con mayoría suficiente para sacar adelante sus propuestas en el Pleno.“Quien la ha denegado ha sido el PSOE utilizando su mayoría, conviene no confundir a la ciudadanía; la negativa a permitir la participación tiene nombres, apellidos y siglas concretas”, apuntan.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Siero

Por otra parte, la asociación agradeció la colaboración de las personas que participaron en la recogida de firmas y en las labores de información desarrolladas en las distintas parroquias del municipio durante las últimas semanas.

Noticias relacionadas

El colectivo reiteró además su intención de seguir defendiendo la celebración de una consulta ciudadana y su apuesta por la gestión pública del servicio de abastecimiento de agua, al tiempo que avanzó que mantendrá las acciones de movilización en los próximos meses.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fiesta en Parque Principado, en una de las tiendas que ha cumplido 25 años en el gran centro comercial de Siero
  2. Fallece Isabel Pérez González, maestra y exdirectora del colegio Palacio de Granda, en Siero
  3. Un restaurante de Pola de Siero se cuela en el top ten del IX Campeonato mundial de callos: 'La clave está en la elegancia por encima de la potencia
  4. La rotonda del mapamundi de Lugones entra en su recta final: el jueves comenzará el montaje de las planchas metálicas para abrir en menos de un mes
  5. Los solteros plantan por San Juan en la Pola uno de los álamos más veloces de la historia: en apenas un cuarto de hora y sin incidencias
  6. El alcalde de Siero confía en que haya financiación para el proyecto de la planta de Cogersa en Granda: 'Nadie nos ha transmitido lo contrario
  7. Contrueces, de Gijón, mejor sidra con Denominación de Origen de este año, en un podio al que sube también Quelo, de Siero, y Val de Boides, de Villaviciosa
  8. Costco sigue adelante en Siero: el Tribunal Superior de Justicia de Asturias deniega la suspensión que reclamaba la Unión de Comerciantes

El colectivo "Siero por el agua" califica de "traición democrática" la oposición del Pleno a celebrar una consulta ciudadana sobre la externalización del servicio

Berros justifica su rechazo a la externalización del servicio de agua: "Es económicamente inviable"

Berros justifica su rechazo a la externalización del servicio de agua: "Es económicamente inviable"

San Antonio bate récord en Lieres: la fiesta recaudó la cifra más alta de su historia para ayudar a una comunidad en Nicaragua

San Antonio bate récord en Lieres: la fiesta recaudó la cifra más alta de su historia para ayudar a una comunidad en Nicaragua

El cine asturiano que recoge juguetes si vas a ver la película de Toy Story 5: se donarán a niños en situación vulnerable

El cine asturiano que recoge juguetes si vas a ver la película de Toy Story 5: se donarán a niños en situación vulnerable

El Horno La Vallina, 45 años endulzando a Siero y una historia que podría tocar a su fin con la jubilación de los emblemáticos maestros pasteleros

El Pleno de Siero rechaza realizar la consulta sobre la gestión del servicio del agua en el municipio

¿Cuánto costará el agua en Siero tras externalizar el servicio? El Ayuntamiento ya tiene hecho el cálculo para los próximos cuatro años

¿Cuánto costará el agua en Siero tras externalizar el servicio? El Ayuntamiento ya tiene hecho el cálculo para los próximos cuatro años

Minivallinas

Tracking Pixel Contents