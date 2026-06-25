¿Cuánto costará el agua en Siero tras externalizar el servicio? El Ayuntamiento ya tiene hecho el cálculo para los próximos cuatro años

¿Cuánto costará el nuevo recibo del agua a los sierenses cuando se externalice el servicio? El alcalde de Siero, Ángel García, lo aclaró este jueves tras la aprobación en el Pleno del estudio de viabilidad, la estructura de costes y los anteproyectos de obras del futuro contrato de abastecimiento y alcantarillado. En el caso de una familia con un consumo medio, la factura pasará de los actuales 10,62 euros por trimestre a 15,79 euros dentro de cuatro años, lo que supone una subida de 5,2 euros trimestrales o 20,7 euros al año.

Ese ejemplo corresponde a un consumo de 18 metros cúbicos por trimestre, considerado por el Ayuntamiento como representativo de una vivienda media. El incremento será progresivo en función del consumo. Así, quienes consuman 9 metros cúbicos pasarán de pagar 10,62 a 14,85 euros por trimestre, mientras que un hogar con un consumo de 35 metros cúbicos verá aumentar su recibo de 21,73 a 30,46 euros. En los consumos más elevados, de 70 metros cúbicos, la factura crecerá desde los actuales 50,71 euros hasta 68,31 euros trimestrales.

El alcalde recordó una vez más tras el Pleno que la subida no se produce por la externalización del servicio, sino por la necesidad de acometer un plan de inversiones que ronda los 30 millones de euros y que considera imprescindible para garantizar el suministro presente y futuro. «El agua no sube porque se externalice; sube porque vamos a hacer 30 millones de euros de inversión. Si no hubiera que hacerlas, no subiría», insistió.

La red municipal arrastra importantes deficiencias acumuladas durante décadas y el objetivo del futuro concesionario será renovar tuberías, mejorar depósitos, recuperar captaciones actualmente en desuso y reducir las pérdidas de agua para elevar el rendimiento de la red desde el entorno del 57 por ciento actual hasta el 80 por ciento, inisitió el regidor, quien sostiene que externalizar es más barato que asumir la gestión desde el Ayuntamiento.

Derecho de conexión

Uno de los cambios más relevantes será la modificación de la estructura tarifaria. El sistema actual obliga a los usuarios domésticos a pagar un mínimo de seis metros cúbicos consuman o no esa cantidad. La nueva fórmula elimina ese mínimo obligatorio y lo sustituye por un derecho de uso o conexión al suministro de 10 euros por trimestre, al que se añadirá una parte variable en función del agua realmente consumida desde el primer metro cúbico.

El Ayuntamiento sostiene que este modelo es más justo porque premia el ahorro. De esta forma, quien no consuma agua únicamente abonará ese derecho de conexión, destinado a sufragar el mantenimiento de la red, los depósitos y las infraestructuras necesarias para garantizar que el suministro esté disponible en cualquier momento.

La reforma tendrá un efecto diferente para los usuarios no domésticos. De hecho, el gobierno local asegura que una parte importante de pequeños comercios y negocios verá reducida su factura. En estos casos se establece un derecho de conexión de 14,50 euros por trimestre y desaparece igualmente el consumo mínimo obligatorio. Según los cálculos municipales, 1.154 pequeños consumidores no domésticos, alrededor del 80 por ciento del total, pagarán menos por el agua porque actualmente soportan mínimos superiores a los que resultarán de la nueva estructura tarifaria. El ejemplo que puso el alcalde fue el de una tienda de ropa o un pequeño establecimiento que apenas utiliza agua más allá del aseo: al desaparecer el mínimo obligatorio, su factura se reducirá.

Para cuatro años

García subrayó además que los importes presentados corresponden únicamente a los cuatro primeros años del contrato. Aunque la concesión tendrá una duración de 30 años, el estudio económico solo fija la evolución tarifaria inicial. A partir del quinto año, las posibles revisiones dependerán de factores como el coste de compra del agua, la energía o los salarios y se calcularán mediante una fórmula prevista por la legislación estatal, por lo que resulta imposible anticipar ahora cuál será el precio final dentro de dos o tres décadas.

El regidor defendió también que, incluso con estas subidas, Siero seguirá manteniendo uno de los recibos más bajos del entorno. Según la comparación realizada por el Ayuntamiento con municipios como Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo o Mieres, las tarifas previstas para el cuarto año continuarían situándose por debajo o en niveles similares a las más económicas existentes actualmente en Asturias, con la diferencia añadida de que incorporarán la financiación de un plan de inversiones millonario. Y el precio sigue siendo "mucho más barato que el de las cooperativas, para las que también haremos depósitos pensando en que en el futuro pudieran tener problemas de suministro", recalcó García.

Las obras previstas se concentrarán fundamentalmente en los cuatro primeros años de la concesión. El adjudicatario deberá ejecutar inversiones valoradas en más de 25 millones de euros, además de abonar un canon anual mínimo de 155.000 euros al Ayuntamiento durante los 30 años de vigencia del contrato. Ese canon podrá incrementarse durante la licitación si las empresas interesadas presentan ofertas superiores.

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Para el gobierno local, la externalización permitirá afrontar unas inversiones que considera inasumibles con recursos municipales sin renunciar a otras actuaciones en saneamiento, carreteras, equipamientos deportivos o mantenimiento urbano. «Queremos hacer estas inversiones, pero también seguir mejorando el concejo. Por eso buscamos la fórmula que suponga el menor coste posible para los vecinos», argumentó el alcalde. Además, Ángel García se pregunt "qué problema hay" para externalizar el agua cuando "numerosos servicios llevan años externalizados a empresas especializadas, como es lo lógico".