El Pleno de Siero rechaza realizar la consulta sobre la gestión del servicio del agua en el municipio

El Pleno del Ayuntamiento de Siero ha desestimado la solicitud de celebrar una consulta ciudadana sobre la externarlización de la gestión del servicio de agua en el municipio. Lo ha hecho con los votos del PSOE, que gobierna con mayoría absoluta (13 de los 25 concejales), mientras que PP, IU y Podemos votaron a favor de que se realizara y se abstuvieron Vox y la Plataforma Vecinal de La Fresneda.

La solicitud de una consulta popular se realizó a través de la presentación de diez mil firmas que reclamaban su celebración para que los ciudadanos del municipio se pronunciasen sobre el proceso de concesión a una empresa privada de la gestión del servicio público de abastecimiento de agua y alcantarillado.

La portavoz municipal de Podemos, Silvia Tárano, fue la primera en intervenir en relación a este punto del orden del día del Pleno. Recordó que en el programa electoral del PSOE no figuraba la externalización de la gestión del agua. "Prometían invertir en la red de agua. En ningún caso aparece en este programa su intención de precarizar el servicio hasta el nivel en el que se encuentra en este momento para tratar de justificar una privatización que ni así se sostiene", dijo Tárano.

Añadió que una consulta popular "no sustituye a este pleno, no arrebata competencias a nadie, ni siquiera tiene carácter vinculante". "Simplemente permite conocer la opinión de quienes van a sufrir las consecuencias de una decisión que afectará a un servicio esencial durante décadas (...) cuando miles de personas reclaman ser escuchadas, la respuesta debería ser abrir las puertas a la participación, no cerrarlas a cal y canto", incidió.

A continuación, tomó la palabra la portavoz de IU, Teresa Álvarez. "No compartimos que se cierre la puerta a la consulta popular. Más allá de los argumentos jurídicos, hay una realidad evidente, una parte importante de la ciudadanía quiere ser escuchada sobre el futuro del agua en Siero. En una decisión de esta importancia, escuchar a la gente nunca debería ser un problema", incidió la concejala de la coalición, que votó en contra de la desestimación.

La portavoz de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, Alejandra Cuadriello, que se abstuvo, incidió en que "el acuerdo plenario que aprobó el modelo de gestión del servicio se encuentra actualmente recurrido ante la justicia en contexto administrativa y pendiente de resolución judicial". "Por ello consideramos que los tribunales han de pronunciarse sobre la legalidad de dicho acuerdo antes de promover una consulta popular que versa precisamente sobre la misma cuestión de fondo", explicó.

Destacó que "si la resolución judicial declarase la nulidad del acuerdo, el escenario jurídico sería distinto y podría abrirse un nuevo debate sobre el modelo de gestión" y que, "si por el contrario, la legalidad del acuerdo resultase confirmada, existiría una mayor seguridad jurídica para valorar cualquier iniciativa de participación ciudadana relacionada con esta materia".

Intervino después el portavoz de Vox, Josué Velasco, que lamentó que algunos grupos políticos hayan "engañado" a la ciudadanía con lo que supone externalizar la gestión.

"Desde Vox nos encantaría que mañana mismo hubiera una consulta popular para poner a los vecinos frente a frente con esos representantes de este pleno que los han engañado durante nueve meses. Y no han aprovechado el pleno de hoy para pedir perdón. Para pedir perdón porque al final han montado un aquelarre contra una decisión con unos datos completamente desmontados en este pleno", señaló.

Se refirió después a que el informe que detalla los datos sobre la subida del agua: "Resulta que esa subida que decían que era del 107, del 110, del 300... Esa teórica privatización, que al final no es una privatización, por mucho que cada portavoz siga insistiendo en hacer ese término, es del 24,5 por ciento y es una subida de 3,20 euros al cuarto año".

El PP incidió, por su parte, en preguntar "qué miedo hay a una consulta popular". Dirigiéndose al alcalde, Ángel García, señaló que, si como dice el regidor, "no tiene miedo a lo que digan las próximas elecciones" debería convocar la consulta y escuchar "a los más de 9.000 vecinos que se lo piden porque entienden que se les está, se está hurtando sus derechos, entre ellos los económicos".

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El portavoz municipal, Juan Luis Berros, que en un debate anterior sobre el escebario económico de este asunto, llamó al regidor "pequeño dictador", incidió en este aspecto. "Señor Alcalde, antes le he acusado de ser sucesor de una persona que padecimos 40 años aquí. Y se lo digo porque usted tiene un reglamento de participación ciudadana que usted hace mutis por el foro... Hay un reglamento de participación ciudadana y una ley de bases de régimen local que determinan que en los aspectos importantes, en los particulares más importantes, se puede articular una consulta popular".