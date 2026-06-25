El PP de Siero asegura que si gobierna revertirá el proceso de externalización, siempre que "no tenga demasiado coste para el Ayuntamiento"

La tramitación para la externalización del servicio de aguas de Siero sigue avanzado con la aprobación en el Pleno de este jueves del estudio de viabilidad y el anteproyecto de obras y estructura de costes, con el voto a favor de PSOE y Vox, la abstención de la Plataforma Vecinal de La Fresneda y los votos contrarios de PP, Podemos e IU. Más allá del resultado de la votación, esperable, la sesión plenaria destacó por la tensión entre el alcalde, Ángel García, y el portavoz del PP, Juan Luis Berros, con duros cruces verbales.

“Que no haya disciplina de voto por parte del pequeño dictador que nos gobierna”, reclamó Berros a los concejales en la sesión tras una larga diátriba contra esta medida, defendida en cambio por el PSOE en el gobierno como “la más barata y eficiente” para garantizar el suministro de agua los próximos 30 años.

El calificativo fue recogido con gran enfado por el Alcalde, quien primero afeó a Berros “no tener ni idea de lo que dice” nunca y a continuación le recriminó ser “un maleducado que no sabe estar”. “Tengo mucho más nivel de educación y en gestión en la Administración que usted y no voy a ponerme a su nivel, pero le pediría que no insulte porque la próxima vez que lo haga será expulsado del Pleno”, advirtió Ángel García al portavoz del PP.

El reproche del regidor con Berros continuó reprochándole que “no se puede debatir con usted porque no entiende nada y encima va de que entiende. No tiene ni idea de cómo funciona una Administración”, le espetó.

Rescisión

Previamente, Juan Luis Berros había acusado al gobierno local de “falsedades” con respecto al agua, afirmando que, según los datos del PP, el recibo subiría un 300 por ciento, así como que “el servicio actual da beneficios y por tanto se podrían hacer obras sin externalizar”. Y también había asegurado que “si llegamos al gobierno de Siero el año que viene y no tiene demasiado coste para el Ayuntamiento, rescindiremos ese contrato”, indicó el portavoz del PP.

El regidor, entretanto, se pregunta “dónde estaban todos los grupos políticos en todo este tiempo, que ni uno sólo ha pedido inversiones en el agua”. Y en este sentido, el PSOE recibió el apoyo de Vox en la votación porque “el control del servicio se seguirá ejerciendo desde el Ayuntamiento” y porque “si la gestión siguiera siendo pública, no se harían las obras necesarias, seguiríamos con pérdidas en las tuberías y la subida del recibo sería mucho mayor”, defendió el portavoz Josué Velasco. Vox sí afeó que no se hayan planteado otras alternativas, y criticó que “durante años se ha ido desmantelando el servicio” para favorecer ahora un cambio de modelo.

En el plano político, el grupo Vox protagonizó una enganchada con el PP al que acusó de “equivocarse” y “mentir a los vecinos” cuando dicen que la subida del recibo va a ser del 300 por ciento. “Deberían pedir perdón”, lanzó Velasco.

"Estafa"

Silvia Tárano, de Podemos, habló de “estafa a las familias” porque a su juicio el nuevo contrato del agua “beneficiará a los grandes consumidores”, y “no se trata de un cambio necesario, sino de una privatización que perjudica a la mayoría”.

Teresa Álvarez, de IU, anunció por su parte que su grupo presentará una demanda en el juzgado de lo Contencioso Administrativo porque “el agua no es una mercancía y su gestión debe obedecer al interés general”. “Nos vamos a oponer a este Pleno en la calle y en los Tribunales”, subrayó.

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La intención del gobierno municipal del PSOE es la de seguir dando pasos en los próximos meses para intentar que la licitación del contrato del agua se inicie a finales de año.