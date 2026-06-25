San Antonio bate récord en Lieres: la fiesta recaudó la cifra más alta de su historia para ayudar a una comunidad en Nicaragua

La solidaridad se hace grande en Lieres. La fiesta de San Antonio organizada por la Cofradía local ha roto todos los récords este año para apoyar un proyecto en Nicaragua, a través de Manos Unidas. La de este año ha sido la mayor recaudación de fondos desde que se recuperó la celebración hace 26 años, superando incluso los registros del 25 aniversario del pasado año. El balance final asciende a 3.574,05 euros, obtenidos gracias a la tradicional subasta del “Ramu de Roscos”, los donativos particulares y las aportaciones de distintas comunidades y colectivos de la unidad pastoral de Sariego, Feleches, Collado y Lieres.

La fiesta de San Antonio, celebrada el pasado sábado 13 de junio en Lieres, volvió a reunir a numerosos vecinos en un ambiente de hermandad, aunque la organización ha mantenido abierta la cuestación unos días más para facilitar la participación de quienes no pudieron asistir.

Del total recaudado, 1.460 euros proceden de la subasta benéfica del Ramu de Roscos, uno de los momentos más esperados de la jornada festiva. A ello se suman 275,05 euros aportados por las parroquias de la unidad pastoral, y otros 50 euros donados por el grupo de Cáritas. El resto, 1.789 euros, corresponde a la cuestación organizada por la Cofradía antes, durante y después de la celebración, en la que han participado cofrades, devotos y numerosos donantes anónimos.

Satisfacción

La Cofradía ha mostrado su satisfacción por el resultado, subrayando que se trata de la mayor aportación solidaria registrada desde la recuperación de la fiesta hace más de dos décadas. “Queremos agradecer públicamente a todos vuestra gran generosidad y fidelidad a esta causa, en la que colaboráis año tras año con mayor entusiasmo”, señalan desde la organización, que define la iniciativa como una “levadura de la gratuidad”, en referencia a las palabras del papa León XIV en su reciente visita a España.

“Ayudáis sin esperar nada a cambio, dando a los demás motivos de esperanza y alegría”, añaden desde la Cofradía, que pone en valor el impacto humano del proyecto más allá de la cifra económica. Asimismo, piden la intercesión de San Antonio para “premiar, proteger, bendecir y guiar” a todas las personas colaboradoras y sus familias.

Un proyecto educativo en Nicaragua

La recaudación se destina a un proyecto educativo en el barrio de San Judas, en Managua (Nicaragua), desarrollado en colaboración con Manos Unidas, que trabaja para mejorar las condiciones de escolarización de menores en situación de vulnerabilidad. Desde el centro educativo nicaragüense han trasladado su agradecimiento a la comunidad asturiana, enviando un mensaje de “abrazo fraterno, alegría y esperanza”.

Noticias relacionadas

Como gesto de continuidad del vínculo solidario, los escolares de Managua han remitido dibujos y cartas al colegio de Lieres, con el que mantienen desde hace años un intercambio educativo dentro de la asignatura de Religión, reforzando así un lazo de cooperación que se mantiene vivo curso tras curso.