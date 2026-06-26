Aluvión de solicitudes para los 44 pisos de alquiler asequible para jóvenes de Lugones: hay 922 peticiones registradas

Un total de 922 solicitudes para optar a las 44 viviendas de alquiler asequible para menores de 35 años que se han edificado en Lugones. Es la cifra de peticiones que se ha registrado para esta promoción ya casi lista y que da fe de la necesidad general que hay en el mercado y de la que en particular afecta a la gente joven que requiere de oferta a precios accesibles.

De estas 44 viviendas, 36 son de un dormitorio y 8 de dos. El precio máximo al que se arrendarán será de 8,5 euros por metro cuadrado útil, mientras que la media en la localidad sierense se sitúa entorno a los 12 euros, según los datos ofrecidos en la visita que recientemente hicieron responsables autonómicos y municipales a las obras de edificación.

La previsión es que este mes de julio pueda quedar resuelto el proceso de solicitud de documentación a los interesados y que en agosto pueda haber ya gente residiendo en las viviendas. Es posible que haya peticiones que no cumplan, por ejemplo, con el requisito de ser menor de 35 años, con lo que esas ya quedarían descartadas de mano.

Parcela cedida por el Ayuntamiento

Las viviendas se han levantado sobre una parcela que el Ayuntamiento cedió al Principado para hacer pisos de este tipo. Y la Administración autonómica, la consejería de Vivienda, realizó a su vez una licitación con un modelo por el cual se concede a la empresa adjudicataria la construcción y gestión de los inmuebles.

La firma, en este caso Avintia Inmobiliaria, se hará cargo de la gestión de los inmuebles por un periodo de 75 años, plazo tras el cual la propiedad revertirá a la Administración.

El Ayuntamiento de Siero cedió esta parcela para hacer vivienda para jóvenes consciente de las dificultades de este sector de la población para acceder a una casa en un mercado con precios cada vez más elevados.

De esta misma filosofía surge el planteamiento de tratar de impulsar mil pisos para jóvenes en el entorno de Parque Principado, una operación que consistiría en lograr el terreno necesario del que dispone la propiedad del centro comercial, a través de una cesión, a cambio de que se pueda realizar una ampliación de espacios destinados a usos comerciales en el actual complejo.