Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Aluvión de solicitudes para los 44 pisos de alquiler asequible para jóvenes de Lugones: hay 922 peticiones registradas

Se prevé que las primeras viviendas, de 1 y 2 dormitorios, puedan ocuparse ya el próximo agosto

El edificio de 44 viviendas para jóvenes de Les Bellotines, ya levantado, junto a las obras de otros pisos que se están iniciando en la zona.

El edificio de 44 viviendas para jóvenes de Les Bellotines, ya levantado, junto a las obras de otros pisos que se están iniciando en la zona. / P. T.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Paula Tamargo

Paula Tamargo

Lugones (Siero)

Un total de 922 solicitudes para optar a las 44 viviendas de alquiler asequible para menores de 35 años que se han edificado en Lugones. Es la cifra de peticiones que se ha registrado para esta promoción ya casi lista y que da fe de la necesidad general que hay en el mercado y de la que en particular afecta a la gente joven que requiere de oferta a precios accesibles.

De estas 44 viviendas, 36 son de un dormitorio y 8 de dos. El precio máximo al que se arrendarán será de 8,5 euros por metro cuadrado útil, mientras que la media en la localidad sierense se sitúa entorno a los 12 euros, según los datos ofrecidos en la visita que recientemente hicieron responsables autonómicos y municipales a las obras de edificación.

La previsión es que este mes de julio pueda quedar resuelto el proceso de solicitud de documentación a los interesados y que en agosto pueda haber ya gente residiendo en las viviendas. Es posible que haya peticiones que no cumplan, por ejemplo, con el requisito de ser menor de 35 años, con lo que esas ya quedarían descartadas de mano.

Parcela cedida por el Ayuntamiento

Las viviendas se han levantado sobre una parcela que el Ayuntamiento cedió al Principado para hacer pisos de este tipo. Y la Administración autonómica, la consejería de Vivienda, realizó a su vez una licitación con un modelo por el cual se concede a la empresa adjudicataria la construcción y gestión de los inmuebles.

La firma, en este caso Avintia Inmobiliaria, se hará cargo de la gestión de los inmuebles por un periodo de 75 años, plazo tras el cual la propiedad revertirá a la Administración.

El Ayuntamiento de Siero cedió esta parcela para hacer vivienda para jóvenes consciente de las dificultades de este sector de la población para acceder a una casa en un mercado con precios cada vez más elevados.

Noticias relacionadas y más

De esta misma filosofía surge el planteamiento de tratar de impulsar mil pisos para jóvenes en el entorno de Parque Principado, una operación que consistiría en lograr el terreno necesario del que dispone la propiedad del centro comercial, a través de una cesión, a cambio de que se pueda realizar una ampliación de espacios destinados a usos comerciales en el actual complejo.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fiesta en Parque Principado, en una de las tiendas que ha cumplido 25 años en el gran centro comercial de Siero
  2. Fallece Isabel Pérez González, maestra y exdirectora del colegio Palacio de Granda, en Siero
  3. Un restaurante de Pola de Siero se cuela en el top ten del IX Campeonato mundial de callos: 'La clave está en la elegancia por encima de la potencia
  4. La rotonda del mapamundi de Lugones entra en su recta final: el jueves comenzará el montaje de las planchas metálicas para abrir en menos de un mes
  5. Los solteros plantan por San Juan en la Pola uno de los álamos más veloces de la historia: en apenas un cuarto de hora y sin incidencias
  6. El alcalde de Siero confía en que haya financiación para el proyecto de la planta de Cogersa en Granda: 'Nadie nos ha transmitido lo contrario
  7. Contrueces, de Gijón, mejor sidra con Denominación de Origen de este año, en un podio al que sube también Quelo, de Siero, y Val de Boides, de Villaviciosa
  8. Costco sigue adelante en Siero: el Tribunal Superior de Justicia de Asturias deniega la suspensión que reclamaba la Unión de Comerciantes

Aluvión de solicitudes para los 44 pisos de alquiler asequible para jóvenes de Lugones: hay 922 peticiones registradas

El PP de Siero asegura que si gobierna revertirá el proceso de externalización, siempre que "no tenga demasiado coste para el Ayuntamiento"

El PP de Siero asegura que si gobierna revertirá el proceso de externalización, siempre que "no tenga demasiado coste para el Ayuntamiento"

El colectivo "Siero por el agua" califica de "traición democrática" la oposición del Pleno a celebrar una consulta ciudadana sobre la externalización del servicio

Berros justifica su rechazo a la externalización del servicio de agua: "Es económicamente inviable"

Berros justifica su rechazo a la externalización del servicio de agua: "Es económicamente inviable"

San Antonio bate récord en Lieres: la fiesta recaudó la cifra más alta de su historia para ayudar a una comunidad en Nicaragua

San Antonio bate récord en Lieres: la fiesta recaudó la cifra más alta de su historia para ayudar a una comunidad en Nicaragua

El cine asturiano que recoge juguetes si vas a ver la película de Toy Story 5: se donarán a niños en situación vulnerable

El cine asturiano que recoge juguetes si vas a ver la película de Toy Story 5: se donarán a niños en situación vulnerable

El Horno La Vallina, 45 años endulzando a Siero y una historia que podría tocar a su fin con la jubilación de los emblemáticos maestros pasteleros

El Pleno de Siero rechaza realizar la consulta sobre la gestión del servicio del agua en el municipio

Tracking Pixel Contents