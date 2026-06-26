Siero inicia la obra de reurbanización del entorno de la antigua Casa de Cultura de Lugones

Comienzan las obras de reurbanización del entorno de la antigua Casa de Cultura de Lugones. La actuación cuenta con un presupuesto de 325.320 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. Se trata de un proyecto que permitirá renovar y modernizar un espacio emblemático, que se encuentra en el entorno que delimitan las calles Leopoldo Lugones, Melchor Gaspar de Jovellanos y Antonio Machado. Es una zona "que constituye uno de los principales focos culturales, comerciales y de ocio" de la localidad, destacó el alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", que visitó la zona junto a la de edil de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández.

La iniciativa da continuidad a las obras finalizadas este mismo año en el tramo de las calles Leopoldo Lugones, Melchor Gaspar de Jovellanos y de la Iglesia. Así, la actuación global en la zona superará los 1,3 millones de euros, destacaron los responsables municipales.

El entorno de la antigua Casa de Cultura de Lugones presenta deficiencias, "especialmente en las redes de saneamiento y drenaje de aguas pluviales, así como en el pavimento y en distintas infraestructuras urbanas". Con el proyecto de mejora que acaba de iniciarse se pretende "generar un espacio urbano continuo, accesible y de alta calidad, orientado al uso recreativo, cultural y de ocio".

Tal y como explicó este viernes el Alcalde, las obras prevén la renovación del entorno de la antigua Casa de Cultura y de parte de la acera de la avenida Antonio Machado "mediante un diseño unitario que ordene los distintos usos y mejore la percepción global del conjunto".

La pavimentación se realizará con baldosas de granito de distintos formatos y colores, con acabados antideslizantes, y se renovarán las instalaciones urbanas obsoletas, incluyendo saneamiento, drenaje, alumbrado y otros servicios necesarios.

De forma complementaria, el proyecto incluye la impermeabilización de la plaza situada en el frente sur del edificio, con el objetivo de solucionar los problemas de filtraciones existentes. También contempla actuaciones de mejora en el patio lateral exterior que sirve de evacuación del antiguo auditorio, y el reasfaltado del tramo de Antonio Machado situado frente al inmueble, entre ambos pasos de peatones, detalla el gobierno local acerca de los pormenores técnicos de la actuación.

"Funcionar como un único espacio"

Durante la visita, García explicó que "con esta actuación completamos una intervención que había quedado pendiente cuando ejecutamos la primera fase de la peatonalización de la calle Leopoldo Lugones. En aquel momento priorizamos terminar la parte principal de la obra y ahora damos continuidad al proyecto para que todo el entorno tenga el mismo diseño, los mismos materiales y funcione como un único espacio".

El alcalde añadió que "además de renovar las infraestructuras, aprovechamos para ganar espacio para las personas delante de la antigua Casa de Cultura, creando una zona de estancia más cómoda y adaptada al uso que hacen de ella los vecinos, especialmente los más jóvenes".

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Las obras de reurbanización del entorno de la antigua Casa de Cultura de Lugones están incluidas en la modificación de crédito para el uso del remanente líquido de tesorería del pasado ejercicio, aprobada este mismo mes.