Sube a 144 el número de mujeres que cuentan con protección por violencia de género en Siero y Noreña

Sube el número de mujeres que cuentan con protección policial o de la Guardia Civil en los concejos de Siero y Noreña. Según los datos aportados por la Comisión Mixta de Violencia de Género de ambos concejos, que se ha reunido este viernes en la Pola, actualmente son 144 las que se encuentran en esta situación frente a las 137 de febrero de este año. En este momento no se registra ningún caso con nivel de riesgo alto o extremo.

De las 144 mujeres con seguimiento, la Policía Nacional realiza el control de 52 casos, la Policía Local de Siero, de 34, y la Guardia Civil del puesto de la Pola, de 22. Mientras, la Guardia Civil de Noreña, se ocupa de 36. De los expedientes, 17 mujeres presentan un nivel de protección medio y 127 un nivel de protección bajo.

La concejala de Educación, Igualdad y Juventud, Eva Iglesias, presidió este viernes en Pola de Siero la reunión de la Comisión Mixta de Violencia de Género de Siero y Noreña. En el encuentro participaron miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Local, la abogada del Centro Asesor de la Mujer de Siero, técnicos municipales de Servicios Sociales de los Ayuntamientos de Siero y Noreña, representantes de la Delegación del Gobierno y personal del Centro Penitenciario de Asturias.

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En el encuentro se abordó el análisis de los casos existentes, la valoración del riesgo y las medidas administrativas que se adoptan ante estas situaciones.