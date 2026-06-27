El alcalde de Siero, tras el recurso judicial de IU por la externalización del agua: "La pena es que hoy en día en política se recurre todo sistemáticamente"

Izquierda Unida anunció este viernes la presentación de un recurso judicial para frenar el proceso de externalización de agua de Siero. Una medida, la de la vía legal, a la que también se sumará la plataforma “Siero por el agua”, que este sábado avanzó que agotarán todas las vías posibles frente a esta medida. El alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", se refirió a los litigios, y especialmente a las reclamaciones de los partidos políticos. “La pena es que hoy en día en la política hay partidos que recurren todo, sistemáticamente. Están en su derecho, máximo respeto, y es una vía que contempla la ley, pero en Siero lo cogen con mucho cariño”, señaló.

El regidor comentó con ironía los últimos choques que ha tenido con IU y el sindicato Comisiones Obreras, al respecto de otros asuntos, pero que también han supuesto cruces de declaraciones de tono elevado. “Aquí en Siero nos tiene mucho cariño Izquierda Unida y Comisiones Obreras. Me siento muy halagado, es un orgullo para mí”, comentó el regidor socialista.

“Que el propio secretario general de Comisiones haya bajado al Pleno a dedicar unas palabras es un honor, y tener esa capacidad y poder de atracción. Ya me dedicaron mucho cariño con Amazon o Cotsco, y ahora con esto”, añadió con sorna el alcalde de Siero.

Cuestionado sobre si está preocupado por una resolución del juez en contra de su planteamiento de privatizar el servicio de agua, se mostró tranquilo: “Esta súper bien hecho, contamos con unos funcionarios que son los mejores de Asturias, súper honestos y competentes, y que hacen un trabajo brillante. Si no, pues no tendríamos todas las inversiones y actuaciones que tenemos en Siero”.

Y resaltó “la rapidez” para poder ejecutar toda la inversión “que estamos captando y tramitando de forma tan ágil”. Puso como ejemplo en este apartado la llegada de Amazon o la Ciudad Deportiva del Oviedo.

El Ayuntamiento de Siero, con los votos favorables de PSOE y VOX, aprobó este jueves el estudio de viabilidad y el anteproyecto de obras y estructura de costes para desarrollar el proceso para la externalización del servicio de aguas de Siero.

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La iniciativa tendrá dos recursos judiciales, el de IU y el de la plataforma que se opone al cambio en el modelo de gestión.En el Pleno del pasado jueves reiteraron su rechazo Podemos, IU y también el PP, cuyo portavoz, Juan Luis Berros, anunció que si gobierna tras las próximas elecciones de mayo de 2027 rescindirá del contrato “siempre que no tenga demasiado coste para el Ayuntamiento".