"Hay que impulsar más viviendas para mucha gente que, pese a tener trabajo, no puede acceder a una", destaca el alcalde de Siero
"La demanda de gente joven que hay para los pisos de Les Bellotines me reafirma en la propuesta que hice para el entorno de Parque Principado", señala
Que haya 922 solicitudes para 44 viviendas de alquiler asequible para jóvenes en los pisos de Les Bellotines, en Lugones, es "un dato que habla por sí mismo", dijo este viernes el alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi". "Hay una altísima demanda cuando los precios son razonables. Así que desde las Administraciones deberíamos hacer mucho más para atender esa alta demanda y esa necesidad", incidió el regidor, que destacó que la gran cantidad de personas que quieren optar a uno de estos pisos demuestra también que fue una buena idea del Ayuntamiento ceder la parcela al Principado para que impulsara este tipo de inmuebles.
Recordó además que está sobre la mesa la propuesta que hizo para el desarrollo de mil pisos para jóvenes en el entorno de Parque Principado. La operación consistiría en que la propiedad del complejo cediera esos terrenos y a cambio se autorizara una ampliación de la superficie de usos comerciales de este gran centro de compras y ocio localizado en Paredes.
"La demanda de gente joven que hay para los pisos de Les Bellotines me reafirma en la propuesta que hice para el entorno de Parque Principado, construir mil viviendas con este formato, tanto en alquiler como en venta a precios regulados. Porque hay necesidad de ese tipo de vivienda, enfocada sobre todo para la gente joven y no tan joven que trabajando, a día de hoy no puede acceder a una vivienda", indicó García.
El Alcalde insistió en una consideración que ya ha hecho en más ocasiones y es que hay que hacer mucho más desde las Administraciones y "si encontramos posibilidades como es esta de ofrecerlo, pues la gente responde y se interesa por ello". Subrayó que "es una mala noticia que haya tanta gente que no va a tener acceso a la vivienda" y es "una buena noticia que haya interés en este modelo de vivienda y en concreto en Siero".
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