La plataforma “Siero por el Agua” también presentará un recurso judicial contra la externalización del servicio

La plataforma “Siero por el Agua” también presentará una demanda judicial contra el proceso para externalizar la gestión del agua en Siero. El colectivo ciudadano anunció este sábado que presentarán un recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos plenarios que abren el camino a la gestión indirecta del agua. Una decisión que se ha tomado, tras el Pleno del pasado jueves, en el que se desestimó la petición de celebrar una consulta ciudadana, con los votos del PSOE, que gobierna con mayoría absoluta en el municipio.

“Lo que sucedió en el Pleno del pasado jueves lo consideramos directamente el mayor desprecio que se hizo nunca en este concejo a la participación ciudadana”, destacó Sergio Moro, integrante de la plataforma “Siero por el Agua”, y que actuó como portavoz. El colectivo recogió diez mil firmas para poder solicitar esta consulta que finalmente no va a realizarse. IU de Siero también anunció el viernes que irá a los tribunales para intentar paralizar el proceso de externalización de la gestión del servicio.

La plataforma, por su parte, además de acudir al Juzgado, seguirá "peleando" de todas las maneras posibles para frenar el proceso. “Vamos a agotar todas las vías legales y administrativas que tengamos en nuestra mano. Hay grupos hay grupos políticos en el propio Ayuntamiento de Siero que ya toman también su propia vía legal, lo cual nos parece bien y adelante con ello. La intención es tratar de pararlo de la manera que podamos”, insistió Moro.

El reglamento de consulta popular exige, en un primer momento, un 15 por ciento de firmas sobre el censo electoral de un concejo. Una cifra que recabaron con amplio margen desde la plataforma. El paso siguiente indicaba que debía llevarse a debate al Pleno para que este votase sobre si la consulta debía llevarse o no adelante. Y se votó el pasado jueves, pero no salió adelante, tras desestimarse con los votos del grupo socialista, junto la abstención de VOX y la Plataforma Vecina de La Fresneda, y la posición a favor de que se realizara de PP, IU y Podemos.

Críticas al PSOE y a Vox

“No tiene ningún sentido llamarse partido socialista y no permitir a los vecinos directamente hablar”, criticaron desde “Siero por el Agua”. Además también mostraron su enfado con Vox, que en el mismo Pleno votó a favor de la aprobación del estudio de viabilidad y el anteproyecto de obras y estructura de costes, uno de los trámites en el camino para externalizar el servicio.

“Llevamos tiempo escuchando al PSOE, y a Barbón (presidente del Principado) en particular, asustándonos, a toda la población, diciendo que viene la extrema derecha. Pero luego permite acuerdos en este Ayuntamiento entre PSOE y Vox, que nos afectan directamente a todas las personas que vivimos en este municipio”, apuntaron desde el colectivo.

El plan del gobierno municipal pasa por adjudicar a una empresa la gestión del servicio de agua por un periodo de hasta 30 años. La concesionaria deberá además abordar inversiones de ampliación o construcción de infraestructura de abastecimiento por valor de 25 millones de euros, las más urgentes en los cuatro primeros años. Mientras, el Ayuntamiento destinará sus fondos propios a costear las necesidades de saneamiento aún pendientes, de más de 40 millones de euros.

“El nuevo estudio de viabilidad deja sin efecto la memoria justificativa de la elección del modelo de gestión aprobada en diciembre. Los datos que usaron en aquel momento no guardan relación con los actuales”, criticaron desde “Siero por el agua”.

Añadieron además que “en su momento el Alcalde (Ángel García), justificó la privatización asegurando que el Ayuntamiento no podía invertir 65 millones de euros, cuando ahora es esa misma cifra la que anuncie como inversión, o que dijese que el canon anual que abonaría la empresa para inversiones sería de 800.000 euros y ahora sea de 160.000”.

"La subida afectará más a los pequeños consumidores", según el colectivo

El alcalde de Siero explicó este jueves que, para una familia con un consumo medio, la factura pasará de los actuales 10,62 euros por trimestre a 15,79 euros dentro de cuatro años, lo que supone una subida de 5,2 euros trimestrales o 20,7 euros al año.

Desde la plataforma “Siero por el agua” se mostraron críticos con los números y explicaciones aportados por Cepi. “No cuadran”, trasladó Sergio Moro, que indicó que los porcentajes de subida “serán mayores de los que ha hablado, hasta un 49 por ciento”. Y también lamentó que “la subida o el incremento de los costes va a afectarnos muchísimo más a los pequeños consumidores que a los grandes, y es algo que no lo podemos aceptar como vecinos”.