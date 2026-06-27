Siero, que ya cuenta con 68 áreas de juegos infantiles, adjudica la reforma del parque de La Pedrera de Lieres, que estará lista antes de acabar el año

Siero ya cuenta con un total de 68 áreas de juegos infantiles, “una cantidad muy importante” de este tipo de espacios dedicados a la infancia en el municipio, destacó este sábado el alcalde, Ángel García, "Cepi", tras visitar el parque de La Pedrera, en Lieres, que va a ser objeto de una reforma integral.

Para mantener todas estas áreas infantiles hay un contrato por valor de 183.000 euros a través del que se garantiza su seguridad y correcto estado, indicó el regidor. Además, en lo que va de año, se ha apostado desde el Ayuntamiento por realizar un esfuerzo inversor, con actuaciones recientes en La Pola, El Berrón o la que está en marcha en La Fresneda.

“Destinamos 600.000 euros a actuaciones este año en estas áreas de juegos, sin incluir la del parque de La Reconquista de la Pola”, apuntó el Alcalde, que estuvo acompañado en la visita a Lieres por Alejandro Villa, concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Parques y Jardines.

Auge de la población infantil

En la localidad avanzó que las obras para la renovación integral del parque de La Pedrera de Lieres, situado junto al Casino, han sido adjudicadas por 87.100 euros. La actuación, que comenzará en unas semanas, una vez se formalice el contrato, tiene un plazo de ejecución de tres meses. De este modo, antes de finalizar el año estará lista la nueva área de juegos infantiles y la pista deportiva.

Lieres es una parroquia con un crecimiento notable de la población infantil, hecho que se constata con el aumento notable de matrículas en el Colegio Xentiquina.

Las obras del parque han sido adjudicadas a la empresa Contenur, con una rebaja sobre el presupuesto de máximo de licitación, que era de 102.995 euros. El objetivo de la actuación es modernizar un equipamiento que, pese al mantenimiento realizado durante los últimos años, presentaba un importante deterioro debido al paso del tiempo.

Se llevará a cabo una renovación de 142,56 metros cuadrados de pavimento del área infantil mediante la instalación de uno nuevo, continuo de seguridad, y se sustituirán los juegos existentes por dos nuevos multijuegos adaptados a distintas franjas de edad. También se instalarán 28 metros lineales de barandilla de madera tratada, que servirá como cierre de seguridad al espacio para los niños, especialmente en la zona pegada al Casino, donde existe más altura.