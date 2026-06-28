La construcción sigue imparable en Siero, con más de una decena de promociones a la venta

La construcción residencial en Siero no para, aunque todo parece ser poco para la alta demanda que registra el municipio. Actualmente hay muchas promociones de obra nueva en distintos puntos del concejo: las que están ya a la venta suman una decena que, en conjunto, ponen en el mercado trescientos nuevos inmuebles que se están levantando fundamentalmente en Lugones, la Pola, La Fresneda y El Berrón.

Entre las localidades con más oferta se encuentra Lugones. Tiene una promoción de tres edificios para más de setenta viviendas en la zona de Les Bellotines, junto al inmueble de 44 pisos para alquiler asequible destinado a joven que está a punto de finalizarse. Hay también en la Avenida de Viella otra promoción para 21 viviendas en altura. Y la segunda fase de "Jardín de Paredes" suma 16 chalés unifamiliares a la oferta de la zona que en este momento está a la venta.

En la Pola las grúas dominan el ámbito de Florencio Rodríguez, donde, entre otros proyectos en marcha, está en construcción un edificio de 52 viviendas. También hay unifamiliar en la Pola, como las tres viviendas adosadas de la calle Cónsul.

En la urbanización de La Fresneda, siempre con activa en obras, hay a la venta en este momento promociones como "Fresneda Kube", edificación en altura de 26 viviendas. También hay de tipo unifamiliar, como Fresneda Neovela, una hilera compuesta de 14 inmuebles.

En El Berrón, en una parcela cercana a la gran figura de la "Pitufina ferroviaria", se va a levantar una promoción de más una veintena de pisos, y en zonas como Forfontía están la venta chalés de la llamada "Hacienda de don Luis", integrada por 18 pareados.

Todas estas promociones forman parte del conjunto de obra nueva a la venta en Siero, pero en el municipio hay decenas de proyectos más para edificar. Así, uno de los grandes desarrollos residenciales se prevé en torno al Bulevar de Lugones. Se estima que en su entorno y en el de la zona de La Ería hay suelo para unas 2.000 viviendas.

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Pola de Siero, por su parte, tiene también superficie para el desarrollo de otras tantas. La estimación habla de suelo disponible también para unas dos mil viviendas en los denominados ámbitos 3 y 4, situados en el entorno del nuevo polideportivo y en la franja que se extiende desde el antiguo complejo deportivo hacia el mercado de ganados. Mientras, en el entorno de La Fresneda aún podrían edificarse otras 600 viviendas.