Juanjo Domínguez, cronista de Siero, será el pregonero de El Carmín de la Pola, que tendrá "Tekilazo" en la noche del sábado

Juan José Domínguez Carazo “Guaracha”, cronista oficial de Siero, será el pregonero de las próximas fiestas de El Carmín de Pola de Siero, que se celebrarán del próximo 16 al 21 de julio. Las celebraciones, por segundo año consecutivo, son asumidas por el Ayuntamiento de Siero, ante la situación de parálisis de la Sociedad de Festejos de la Pola, en manos de una junta gestora. El gobierno local trabaja en el diseño del programa, en el que ya está también cerrada la participación de la popular y conocida orquesta asturiana “Tekila”, que actuará el sábado por la noche en la calle alcalde Parrondo.

El arranque de las celebraciones será de jueves, siguiendo la tradición. Coincidirá este año con el Día del Carmen, 16 de julio. Desde el balcón del Ayuntamiento de Siero dará el pregón Juanjo Domínguez (Pola de Siero, 1949), conocido como “Guaracha”, y con un vínculo familiar y personal muy arraigado a la capital de Siero. Su padre, Leandro Domínguez, fue alcalde durante 16 años, y da nombre al polideportivo viejo de la Pola. Quinto de nueve hermanos, su vida siempre ha estado muy vinculado al concejo, hasta el punto de que desde 1998 recibió el cargo honorífico de cronista oficial.

Juanjo Domínguez, colaborador de “Los Pepitas” y “Los Cascaos” durante buena parte de su vida, es belenista profesional, ya que en su casa cuenta con una gran colección de figuras. Y por encima de todo siempre ha sido un gran apasionado del piragüismo, hasta el punto de que tras crear una sección en “Los Pepitas”, le dio luego continuidad al proyecto impulsando el Club Kayak Siero en 1997, una entidad que se mantiene fuerte y con mucha vida en la actualidad, ahora con 70 palistas y otra junta directiva.

El nuevo pregonero de los festejos toma el relevo al Grupo Folclórico El Ventolín, que fueron los encargados de leerlo el verano pasado, de mano de Joaquín Ruiz y Ana Feito.

La orquesta se pasa a la noche del sábado

El Carmín tendrá este año la actuación de una orquesta potente el sábado 18 de julio, en la calle Alcalde Parrondo, y será de la mano de “Tekila”, con una gran aceptación en Asturias, con muchos fieles seguidores. La música sonará este año un día antes, ya que en 2025 fue en la noche del domingo con la orquesta “Cayenna”.

Una actuación de la orquesta "Tekila" / Fernando Rodríguez

Desde que el Ayuntamiento asumió la organización de las fiestas de la Pola ha apostado por traer orquestas de renombre. En el caso de Güevos Pintos el año pasado tocó “París de Noia” y este “Olympus”.

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En la programación completa, aún por cerrar, habrá espacio para alguna actividad infantil, la misa del domingo 19 en honor a la Virgen del Carmen, la tradicional merienda del lunes 20 de julio en el Prau de La Sobatiella o el cierre de la Danza Prima el martes 21 de julio.