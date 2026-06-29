Atención conductores asturianos: atasco kilométrico en la autovía Oviedo-Villaviciosa, a la altura de Parque Principado

Ojo a la carretera. Un accidente de tráfico provoca, a estas horas, en un lunes de orbayu, un atasco kilométrico en la autovía Oviedo-Villaviciosa (A-64), a la altura de la salida a Parque Principado. Según las primeras informaciones, se trata de la salida de vía de una conductora, que empotró su coche contra el guardarraíl, sin resultar herida.

A consecuencia de ello, las retenciones son de al menos dos kilómetros justo en la zona en la que hay más afluencia de tráfico, en el desvío al mayor centro comercial de Asturias.