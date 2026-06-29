Los "casaos" vencen al orbayu, plantan el roble en la Pola y les sampedraes abordan la actualidad municipal: "Agua que vayas a beber, nun la vayas a vender"

Fue un día marcado por la lluvia. El orbayu hizo aparición en Pola de Siero en torno al mediodía y tampoco desapareció en la medianoche. Pero no fue un impedimento para cumplir con la tradición y que los “casaos” plantasen el roble, como cada año. Lo lograron en poco más de diez minutos. Y eso que la cosa empezó algo complicada, ya que en los instantes previos a empezar decidieron quitarle unos metros al árbol, motosierra en mano para cortarlo, ante la falta de algún efectivo. “Lo que se trata es de cumplir la tradición, el resto es secundario”, destacaba Enrique Meoro, expresidente e integrante de la Asociación Amigos del Roble, que mantienen viva esta tradición.

Tras plantar en la plaza de Les Campes los solteros el álamo por San Juan, una veintena de vecinos casados de la Pola -se notó la lluvia y por eso menguó un poco la participación- elevaron un roble, prácticamente de las mismas dimensiones que el álamo de los solteros, a escasos metros. Ambos ya lucen juntos, con esa piquilla sana que anima esta tradición desde hace muchos años en la capital sierense.

Los "casaos", en plena maniobra para levantar el roble. / P. A.

“Vaya palillu ye el vuestru”, bromeaba uno de los casados con uno de los solteros que participó para levantar el álamo hace unos días. “Otros años a estas alturas ya lo teníais levantado, vais a tener que llamar algún ayudante de El Berrón”, espetaba con sorna un soltero durante las maniobras para levantarlo.

La tradición de "les sampedraes"

Al terminar el plante del roble colgaron los "casaos” un cartel junto al mismo, con algunos mensajes directos a los solteros o a la Sociedad de Festejos y el Ayuntamiento por la organización de las fiestas de El Carmín, añadiendo que “tan los Pitufos contentos preparando la merienda con les peñes de chavales rezando pa que no llueva”.

El mensaje de los "casaos" pegado al roble plantado en Pola de Siero. / P. A.

Y ahí comenzaron y se extendieron durante casi quince minutos “les sampedraes”, las tradicionales coplas, algunas de ellas preparadas y míticas, otras improvisadas, con sorna, retranca, y guiños hacia la Pola, Noreña o el propio alcalde. A Ángel García “Cepi” le cayó para empezar, la primera de mano de la conocida Pili Domínguez, actual presidenta de la Asociación de Amas de Casa. “Qué le pasa al nuestro Cepi, con la neña de Podemos”, entonó. Y ahí salió a colación en dos “sampedraes” el tema del agua y la privatización. “Agua que vayas a beber, nun la vayas a vender” o “Válgame la soberana, el alcalde Cepinín, quier privatizar el agua”.

A Juanjo Domínguez, cronista oficial de Siero, que siguió en primera fila las coplas, le cayó también una dedicada por su papel en el próximo Carmín. “El pregón de esti añu, va a decirlo Guaracha”, le dedicaron. Y no faltaron clásicos como "¡Señor San Pedro! ¡Arrodiemos la farola! ¡Viva La Pola de Siero!", "San Celedonio, soy legítimu polesu, de la calle San Antonio", y otros especiales como “Santa Maite, el que no sepa entornar, que se calle y que no cante” o “Santa León, los chorizos de Noreña, saben xugar al balón”.

Y con la gaita y el tambor se cerró un día muy intenso para festejar San Pedro en Pola de Siero, que tuvo misa presididad por el obispo auxiliar de Madrid y natural de Marcenado Juan Antonio Martínez Camino, o un vermú musical. Y así se llegó a entonar el “Asturias Patria Querida” y un fuerte “Viva San Pedro” para poner el broche a una de los momentos más señeros en la capital de Siero.