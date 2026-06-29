Las colonias urbanas de Siero comienzan en Lieres y seguirán en las localidades de La Fresneda y El Berrón

Siero ha iniciado ya la programación municipal de ocio y tiempo libre para infancia y juventud organizada por la Fundación Municipal de Cultura para este verano. Las actividades comenzaron este lunes en el Casino de Lieres, donde se prolongarán hasta el 10 de julio.

La Colonia Urbana de Siero ofrece actividades gratuitas infantiles para niños y niñas de Primaria, con propuestas de ocio y tiempo libre, juegos, talleres y actividades en el exterior. Se desarrolla de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 horas. Además, un día de cada quincena se amplía el horario hasta las 16.00 horas para realizar una excursión al Museo Etnográfico de Porrúa.

Esta propuesta se desarrolla en varias localidades y cuenta con 30 plazas en cada una, hasta un total de 90. Además de en Lieres este verano también tiene lugar en La Fresneda, del 13 al 24 de julio, en el Centro Cultural; y en El Berrón, del 27 de julio al 7 de agosto, en la Casa de Cultura.

Hay otra programa de actividades de la Fundación Municipal de Cultura para este verano, que son "Les Mañanes de Siero", una programación gratuita de talleres temáticos semanales para público infantil y juvenil, de lunes a viernes, en horario de 11.00 a 14.00 horas.

Las actividades están dirigidas a alumnado a partir de quinto de Primaria y estudiantes de Secundaria. En el caso de Lieres y El Berrón, las edades admitidas son de 8 a 14 años. La temática de los talleres gira en torno a la ciencia, el misterio, el cine, la creación digital y las nuevas tecnologías, alternándose en los distintos turnos y localidades.

Cada turno semanal cuenta con un máximo de 25 participantes. En total se ofertan 175 plazas distribuidas en siete turnos. Todavía quedan plazas disponibles para participar en la Colonia Urbana de Siero y en Les Mañanes de Siero, dijo este lunes la edil de Cultura, Aurora Cienfuegos, de visita en Lieres. Las personas interesadas deberán ponerse en contacto con la Oficina Joven de Siero.

Agosto

Por otro lado, en agosto se abrirán las inscripciones para participar en las Colonias Semanales. Se trata de propuestas de formato corto que incluirán juegos, talleres y una actividad exterior.

Se celebrarán de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 horas, y tendrán lugar en varias localidades. En Lugones, del 24 al 28 de agosto, en el Centro Polivalente Integrado; en Pola de Siero, del 31 de agosto al 4 de septiembre, en la Casa de Cultura; y en La Fresneda, del 31 de agosto al 4 de septiembre, en el Centro Cultural.

Cada turno contará con un máximo de 35 participantes, hasta un total de 105 plazas. Se distribuirán en dos grupos de edad, uno de primero a cuarto de Primaria y otro de quinto de Primaria en adelante.

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Las actividades de verano de la Fundación Municipal de Cultura de Siero complementan la programación de "Corresponsables" y la oferta deportiva del Patronato Deportivo Municipal para las vacaciones escolares de verano.