Gran cierre al mes de junio del Club Kayak Siero con dos campeonatos de España y uno de Asturias
Camila García vence en sprint promoción a nivel regional en alevines, y el K-2 de Adrián Pantiga y Guillermo Cañedo se impone en el plano nacional en la categoría de 35 a 45 años
Un cierre al mes de junio por todo lo alto. Hasta tres medallas de campeones se llevaron los deportistas del Club Kayak Siero el pasado fin de semana, con el cierre del mes de junio. Y no se quedaron ahí los méritos de la entidad, ya que también cosecharon en las diferentes pruebas otros tres podios.
En el campeonato de Asturias de sprint, celebrado en Trasona, Camila Alejandra García fue primera en alevín B, mientras que Aylen Naves acabó en tercera posición en benjamines.
En la localidad aragonesa de Fraga tuvo lugar el XIII Campeonato de España de ríos, y allí hubo doble medalla nacional para el club sierense, porque el K2 master de 35 a 45 años, integrado por Adrián Pantiga y Guillermo Cañedo, acabó en primera posición. Asimismo el K1 de Aurelio Cuesta, en veteranos de 55 a 65 años, rozó el podio y finalizó cuarto.
La otra competición con éxitos sierense fue el Descenso del Medio Nalón, donde David García fue segundo en Sup race, y Bernardo García logró el tercer puesto en K1 master.
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