El gran momento de la Escuela de Fútbol Sala de Siero, con títulos y buenos resultados en todas las categorías: "Es sin duda nuestro mejor año, histórico"

Un año para recordar y enmarcar. Con títulos en todas las categorías, en un gran momento de forma de un proyecto formativo en el que ahora están acompañando los resultados. La Escuela de Fútbol Sala de Siero, que cuenta con 18 equipos y unos 220 jugadores, sumando al equipo de categoría sénior, ha triunfado desde alevines a juveniles, y ha llegado a competir a nivel nacional.

"En cuanto a títulos es sin duda el mejor año. Siempre estamos en las fases finales, pero meter todas las categorías de alevines arriba y ganar tantos títulos es histórico, muy bueno”, enfatiza Hugo Nava, actual gerente, además de alma y fundador de este proyecto.

“Educar, formar y divertirnos”. Son las tres máximas que marcan la filosofía de la entidad, que primero nació como club de fútbol sala hace tres décadas, y que unos años más tarde incorporó su escuela, que funciona de forma independiente, desde categorías de base. Y ahí el primer eslabón es en iniciación con los prebenjamines y benjamines. "La labor en esta etapa es puramente formativa, que jueguen todos los niños, con un reparto de minuto lo máximo posible por igual. Se trata de un momento de diversión y de desarrollo", destaca Nava.

Fútbol sala, "más divertido y un trato más personal"

Una vez finalizan esa etapa de benjamín el objetivo ya se sitúa más en la especialización. Y el motivo está claro, ya que en alevines muchos deciden jugar al fútbol en campo en vez de seguir practicando la modalidad de sala. Una circunstancia que es habitual en toda Asturias y que hace que clubes, dedicados expresamente al fútbol sala como este de Siero, tengan que esforzarse aún más para cautivar y retener a los más jóvenes.

"Para mí claramente el encanto es que ES mucho más divertido para el espectador. Y los críos que lo practican tienen un trato más personal, están más cuidados, son todos más importantes para el equipo, y tienen un rol más destacado. Algo que en el fútbol de campo no está garantizado", afirma el gerente de la Escuela de Fútbol Sala de Siero, sobre la motivación para animarse a practicar durante toda la juventud esta modalidad futbolística.

"El jugador aquí participa constantemente en el juego, es imposible que no esté activo en defensa o en ataque. Pueden ser héroes constantemente, ya que solo juegan cinco, y en un espacio más reducido”, prosigue el impulsor de este proyecto deportivo poleso, que se encuentra actualmente muy asentado.

Una temporada de éxitos

La temporada ha sido muy especial para la entidad, con muchos méritos en cuanto a resultados. Hasta el punto de que consiguieron prácticamente ganar en todas las categorías. Empezando por el primer equipo juvenil, que jugó la Copa Principado y se impuso en la final al Gijón Playas. Mientras que el equipo B de esta categoría hizo historia al lograr el título regional en su categoría tras un curso prácticamente inmaculado y casi llegar a colarse en la final de la Copa Principado.

Más abajo, el cadete también ganó a nivel autonómico, en lo que fue la primera liga federada de Asturias, y llegó a disputar el campeonato de España. Además también se impuso en la Copa Principado, donde ganaron primero al Colunga y en la final superaron a Los Robles.

Los infantiles, por su parte, acabaron primeros de Asturias, tras una fase final en la que ganaron primero al Perchera y en el partido decisivo a El Parque, de Blimea. Mientras que los alevines llegaron a pelear en la fase final por conseguirlo, aunque quedaron a las puertas, sin desmerecer una gran temporada muy regular, en la que solo les faltó el premio final.

"Un impulso para ganar estabilidad"

"Estos buenos resultados le dan impulso al club y es positivo para ganar estabilidad. La escuela es un referente importante, y tenemos ese orgullo de que trabajamos por y para la cantera, con el objetivo de que luego vayan al sénior”, enfatiza Hugo Nava, que recuerda que ese equipo absoluto llegó a competir en categoría nacional, en Segunda B, todo con integrantes de Siero. Por eso aspiran a darle continuidad al trabajo de cantera, para que cuando completen la etapa formativa puedan llegar a nutrir a ese conjunto sénior.

Además la entidad cuenta con dos formaciones de fútbol femenino, que esperan que también se produzca una progresión en este apartado. “Aspiramos a asentarnos y seguir creciendo”, resalta el gerente de la entidad. En este caso los pasos son algo más cortos, pero seguros, ya que el fútbol campo femenino ha ido creciendo notablemente, con más equipos y categorías los últimos años, pero aún falta por dar ese empujón en la parte del sala, donde algunos niñas tienen que jugar en equipos mixtos en las edades más tempranas.

En un gran momento, de resultados y en cuanto a número de integrantes y la Escuela de Fútbol Sala de Siero aspira ahora a seguir disfrutando y poder seguir potenciando este deporte. Actualmente se reparten para entrenar por las instalaciones del Patronato Deportivo Municipal de Siero, a veces a media pista, como le sucede a otros clubes de otras modalidades deportivas.

"Se nos quedan pequeñas, pero como les pasa a otros deportes”, comenta Nava, que sí lanza un mensaje en busca de más apoyos, para poder seguir creciendo: “Necesitaríamos un impulso económico, para poder competir un poco mejor. Vamos a más, podríamos estar más fuera de Asturias, y nos vendría bien para mejores condiciones de viaje, entrenadores y recursos de la escuela”.

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Un trabajo, el que hacen desde Pola de Siero, para potenciar el fútbol sala, que gana adeptos, pero que aún necesitaría a juicio de Nava otro empujón: "El fútbol sala necesita más visibilidad y sobre todo la base, lleva unos años que esta yendo a más, este paso de ir a campeonatos de España ayuda. Ahora lo que vamos a pelear es para que haya también selecciones asturianas, para que tengan otro aliciente más".