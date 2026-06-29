Siero adecenta más de 600 kilómetros de caminos en la primera fase de trabajos de desbroce
El Ayuntamiento efectuará trabajos de apoyo durante el verano para las fiestas de prao y comenzará en septiembre la segunda fase para alcanzar los 1.300 kilómetros de limpieza de márgenes y cunetas
El Ayuntamiento de Siero acaba de finalizar la primera fase de trabajos de desbroce de cunetas de este 2026. En total se han limpiado más de 600 kilómetros de márgenes de caminos y carreteras. Y está previsto que tras el verano, para septiembre, se inicie la segunda pasada, para sumar al final de año cerca de 1.300 kilómetros desbrozados.
El alcalde del concejo, Ángel García, “Cepi”, destacó este lunes que el aumento de presupuesto, de 250.000 a 600.000 euros, ha permitido que se puedan efectuar dos pasadas anuales con este contrato iniciado el pasado año.
“Cuando llegamos al gobierno, el mantenimiento de caminos se hacía con medios propios y de forma insuficiente, lo que generaba muchas quejas, especialmente en las zonas rurales”, incidió el regidor socialista, que anunció el final de esta primera fase de actuación junto a Alejandro Villa, concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Parques y Jardines; y David Orvíz, técnico municipal.
También recalcó el regidor que durante el verano se realizarán trabajos de apoyo para las parroquias con motivo de la celebración de las fiestas de prao, al igual que sucede en otras épocas con la limpieza de cementerios. “En verano se mantendrá un equipo destinado a atender actuaciones puntuales que puedan ir surgiendo”, destacó el alcalde de Siero.
Los trabajos que se enmarcan en este contrato son los de desbroce de taludes, desbroce y limpieza de terrenos, poda en altura y limpieza de márgenes y cunetas de caminos. García subrayó que con este contrato “hemos pasado de dos tractores municipales a siete que han trabajado ahora al mismo tiempo”.
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