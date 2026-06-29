Tere Álvarez, portavoz municipal de IU Siero: "Privatizar el agua fue una decisión del PSOE y Vox; el Alcalde no puede intentar esconderse detrás de los funcionarios"

La portavoz municipal de Izquierda Unida de Siero, Tere Álvarez, indicó que el alcalde del concejo, Ángel García "Cepi", no puede "esconder una decisión política detrás de los funcionarios: privatizar el agua fue una decisión del PSOE y Vox". Incidió además en que el expediente para poner en marcha el proceso para la externalización de la del servicio "no acredita con datos verificables que entregar el agua a una concesionaria sea mejor que mantener la gestión pública".

La coalición respondía así a las manifestaciones realizadas por el regidor, que fue preguntado por si está preocupado por el hecho de que, ante las demandas presentadas, un juez pueda paralizar el proceso. El Alcalde señaló que el proceso “está súper bien hecho, contamos con unos funcionarios que son los mejores de Asturias, súper honestos y competentes, y que hacen un trabajo brillante. Si no, pues no tendríamos todas las inversiones y actuaciones que tenemos en Siero”.

Tere Álvarez se refirió a que el debate sobre el agua en Siero "no puede reducirse a una cuestión de trámites ni esconderse detrás de los informes técnicos". “La privatización del agua es una decisión política. La tomó el gobierno local del PSOE, con el apoyo de Vox, y es el Alcalde quien debe explicar por qué quiere entregar durante décadas un servicio público esencial a una empresa privada”, añadió.

IU Siero ya presentó recurso administrativo contra este proceso, ha aportado un dictamen pericial económico-financiero y ha llevado la privatización del agua al Contencioso-Administrativo. “No hablamos de una discrepancia menor: hablamos de una decisión que puede condicionar el servicio durante décadas y que, a nuestro juicio, no está suficientemente motivada”, afirmó Álvarez.

Destacó que IU no cuestiona el trabajo del personal municipal, "sino la decisión política adoptada por el gobierno local". “Precisamente los propios informes del expediente elaborados por técnicos del ayuntamiento ya le advirtieron de cuestiones que no pueden despacharse con frases hechas. Intervención señaló que se estaba trabajando con un modelo teórico y que no se comparaba la situación actual del servicio con una gestión indirecta en condiciones homogéneas", señala la portavoz municipal de la coalición.

La secretaría municipal, por su parte, "advirtió que el análisis de las distintas formas de gestión era muy limitado y que podían haberse estudiado experiencias reales del entorno asturiano". "El alcalde decidió seguir adelante pese a las advertencias de Intervención y Secretaría, así que no sabemos de qué respeto a los técnicos y técnicas del ayuntamiento habla", dice Tere Álvarez.

A juicio de la portavoz de IU Siero, "el gobierno local ha hurtado al Pleno y a la ciudadanía un debate democrático, informado y completo sobre las alternativas existentes". Destaca que "no se analizaron con el rigor necesario modelos públicos como el de Gijón, ni experiencias cercanas como mixtas como Avilés o privadas como la del PP en Oviedo, ni la posibilidad de mantener la gestión directa aprovechando fondos europeos, actualizando tasas de forma ordenada o planificando inversiones sin privatizar el servicio”.

La portavoz de la coalición asegura asimismo que hay una "aceleración del proceso por una vía exprés precisamente cuando más dudas existen sobre el expediente y cuando la decisión ya está sometida al control de los tribunales".

“El Alcalde no solo intenta cerrar en falso el debate político sobre el modelo de gestión del agua en Siero; ahora pretende correr para dejar la privatización encarrilada pase lo que pase. Esa prisa no demuestra fortaleza: demuestra que el gobierno local quiere hacer irreversible una decisión antes de que pueda ser discutida con todas las garantías. Si el alcalde estuviera seguro de la legalidad de su decisión, no pondría el grito en el cielo porque la llevemos a los tribunales”.

La portavoz municipal también considera que el Alcalde debe aclarar las afirmaciones realizadas sobre otros ayuntamientos. “En el Pleno dijo que el Ayuntamiento de Zamora había asesorado a Siero en este proceso, y el propio alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha dejado claro que eso no es cierto. O el alcalde trasladó al Pleno una información que no era verdad, lo cual es gravísimo, o habló sin conocer realmente el expediente que estaba defendiendo, lo cual sería aún peor”, señaló.

Álvarez insistió en que una decisión que puede condicionar el servicio de agua durante varias generaciones no puede aprobarse con comparaciones insuficientes, datos no acreditados y alternativas públicas sin estudiar. “El Alcalde no puede pedir confianza ciega cuando se desoyen más de 10.000 firmas, se rechaza una consulta popular y se aprueba la privatización con Vox”.

“La pregunta sigue siendo la misma y el alcalde sigue sin responderla: ¿Por qué las inversiones tienen que hacerse entregando el agua a una empresa privada? Invertir no obliga a privatizar”, indicó.

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"El agua de Siero no puede convertirse en un negocio privado. Es un servicio público esencial y debe seguir bajo control público, con transparencia, participación ciudadana y datos verificables", concluyó.