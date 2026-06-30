La rotonda del mapamundi toma forma en Lugones: los operarios ya colocan las planchas de acero que representan los continentes

La transformación de la glorieta del enlace entre las carreteras AS-17 y AS-381, entre Lugones y La Fresneda, la conocida como "rotonda del mapamundi", ya va tomando forma. Los operarios trabajan desde hace unos días en la colocación de las más de 550 piezas de acero corten que conformarán el gran mapamundi ideado por el Ayuntamiento de Siero para convertir este enclave, uno de los más transitados de Asturias, en un espacio de carácter artístico, educativo y paisajístico.

Tras completar la ejecución de la loma semiesférica sobre la que se asentará la intervención y pintar la superficie en distintos tonos de azul que representan los océanos, los trabajos se centran ahora en el montaje de las chapas metálicas que reproducen los continentes. Se trata de una de las fases más delicadas del proyecto, ya que cada una de las piezas debe colocarse con precisión para completar la imagen del planeta vista desde el cielo.

La instalación avanza a buen ritmo y la previsión es que quede finalizada en los próximos días. Una vez concluido el montaje de los continentes, solo restará ejecutar los últimos remates, poner en funcionamiento el sistema de iluminación LED y colocar las letras metálicas con el lema "Save your planet, cuida tu planeta", que podrá leerse desde la pasarela peatonal que une Lugones con La Fresneda.

La actuación mantiene así el calendario previsto por el Ayuntamiento, que confía en poder inaugurar la nueva glorieta a mediados del mes de julio. La intervención ha supuesto una inversión de 598.775,54 euros y forma parte del proyecto municipal para revitalizar este acceso al concejo, considerado uno de los puntos con mayor intensidad de tráfico de Asturias.

Estructura

El conjunto ocupa una superficie de 4.135 metros cuadrados y se levanta sobre una estructura semiesférica de unos 73 metros de diámetro y hasta tres metros de altura. Sobre ella descansarán las 550 piezas de acero corten, fabricadas expresamente para esta actuación por la empresa gijonesa Industrias Ramso S.A. En total, las chapas suman cerca de diez toneladas de material metálico y han sido sometidas a un proceso de oxidación controlada para garantizar un acabado uniforme y evitar manchas sobre el hormigón.

Además de su dimensión estética, el proyecto incorpora un marcado componente didáctico. Desde la pasarela peatonal, concebida también como un mirador, los visitantes podrán contemplar el mapamundi en su totalidad. En una fase posterior, la instalación incorporará tecnología de realidad aumentada y códigos QR que permitirán acceder, a través del teléfono móvil, a contenidos geográficos, culturales y sociales relacionados con los distintos países representados.

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Con esta actuación culmina la transformación del entorno impulsada por el Ayuntamiento de Siero, que ya incluyó la construcción de la pasarela peatonal y el mural del dragón del túnel de acceso a La Fresneda. El objetivo municipal es convertir este espacio en una de las nuevas imágenes identificativas del concejo y en un elemento que combine diseño urbano, divulgación y concienciación sobre el cuidado del planeta.