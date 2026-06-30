Seis medidas y 2,1 millones: el plan de Siero con fondos europeos para digitalizar el control del ciclo del agua

Siero tiene en marcha o ya realizadas las seis actuaciones que desarrolla en el marco de la Agrupación ANDA (Aglomeración del Nora Digitalización del Agua) y que cuentan con financiación europea. En concreto, el Ayuntamiento ha impulsado distintas medidas para controlar con sistemas digitales la red de abastecimiento, lo que permite, por ejemplo, evitar pérdidas al detectar en tiempo real averías o fugas que inmediatamente pueden ser localizadas. Las iniciativas concretas, que también contemplan la utilización de energías renovables en los equipamientos, incluyen la instalación de contadores de telelectura, mecanismos de control en depósitos, captaciones, manantiales o conducciones, y también la elaboración de un plan especial para afrontar las situaciones de sequía en el municipio.

Siero participa en la Agrupación ANDA junto al Principado, el Consorcio de Aguas Cadasa y los ayuntamientos de Oviedo, Llanera, Nava y Sariego. Esta comunidad obtuvo financiación a través del denominado Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua. En el caso del Ayuntamiento sierense se moviliza una inversión total de 2.122.946 euros, de los que 1.526.599 euros proceden de subvención y 596.347 euros corresponden a aportación municipal.

Las iniciativas

Una de las intervenciones más relevantes en Siero, ya ejecutada, ha sido la implantación de 4.500 nuevos contadores inteligentes de telelectura en La Fresneda, Colloto y El Berrón, dentro de un contrato que ha ascendido a 853.618 euros. Esta iniciativa hace posible ampliar la red municipal de telelectura hasta alcanzar el 75 por ciento del parque de contadores del concejo.

A esta se suma la digitalización y monitorización de diez captaciones y manantiales municipales mediante sistemas de control remoto para medir parámetros como el caudal, la calidad del agua o el consumo energético. La actuación dispone de un presupuesto de 178.815 euros para instalar equipos de instrumentación y telemetría en los manantiales de Careses, Ladines, Tablao (I, II y III), Castañal, Pañeda II y Caleyu, así como para la realización de sondeos en Bergueres y Molledo.

Otra de las seis actuaciones de Siero es la instalación de plantas fotovoltaicas en los depósitos de Cotorbán y La Fresneda I, con una inversión de 314.573,81 euros. En este caso, la intervención está destinada a mejorar la eficiencia energética de las infraestructuras hidráulicas municipales. Entre las actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento también se encuentra la digitalización de la red de depósitos y sectorización del abastecimiento, que "permitirá mejorar el control de niveles, caudales, presiones y consumos energéticos de la red" del concejo.

La digitalización de varios puntos de alivio del sistema de saneamiento mediante la instalación de "equipos de monitorización y control en tiempo real" para optimizar la gestión de los vertidos es otra de las iniciativas sierenses en el marco de este PERTE del Ciclo del Agua, al igual que el Plan Especial de Sequía del municipio, una herramienta destinada a planificar la respuesta municipal ante posibles situaciones de escasez de recursos hídricos y mejorar la gestión del abastecimiento.

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El PERTE de Digitalización del Ciclo Urbano del Agua está incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. Los municipios e instituciones integradas en el proyecto ANDA (Agrupación Nora para la Digitalización del Agua) desarrollan distintas actuaciones en este marco, pero todas dirigidas a los mismos objetivos compartidos. Esto es, "mejorar la eficiencia de las redes de abastecimiento y saneamiento, reducir pérdidas de agua, optimizar la toma de decisiones mediante datos en tiempo real y reforzar la sostenibilidad ambiental".