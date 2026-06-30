Siero destina 18.000 euros a la promoción de la salud, la prevención y la atención de las adicciones
Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y están orientadas tanto a iniciativas dirigidas a menores como a población adulta
El Ayuntamiento de Siero destinará este año 18.000 euros a una nueva convocatoria de subvenciones dirigida a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos relacionados con la promoción de la salud, la prevención y la atención de las adicciones. La Junta de Gobierno Local aprobó este martes las bases de la convocatoria, cuyo plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 21 de julio.
La concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, explica que las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y están orientadas tanto a iniciativas dirigidas a menores como a población adulta.
Sin sustancia
La convocatoria abarca proyectos destinados a prevenir y atender los problemas derivados del consumo de sustancias, pero también incorpora actuaciones centradas en las denominadas adicciones sin sustancia. En este apartado se incluyen conductas de riesgo como el uso problemático de los videojuegos, los teléfonos móviles y otras tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como los juegos de apuestas.
Según señaló la edil, la dotación económica inicial de 18.000 euros, financiada con recursos municipales, podría incrementarse hasta cerca de 23.000 euros en función de la resolución de una convocatoria de la Consejería competente en materia de salud.
El Ayuntamiento pretende, a través de esta línea de ayudas, respaldar a las entidades que desarrollan programas de prevención y promoción de hábitos saludables, reforzando la intervención tanto en el ámbito del consumo de sustancias como en las nuevas conductas adictivas asociadas al uso de las tecnologías y al juego.
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