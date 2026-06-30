Siero inicia la remodelación del entorno del centro de salud de El Berrón: "Era una necesidad desde hace muchos años"

El Ayuntamiento de Siero ha adjudicado las obras de renovación del entorno del Centro de Salud de El Berrón. Los trabajos permitirán renovar el pavimento de las calles que rodean el centro sanitario y del área de aparcamiento situada bajo el paso superior de la AS-376, actuando sobre una superficie de 2.345 metros cuadrados. Además, se sustituirán seis puntos de luz por luminarias con tecnología LED para mejorar la eficiencia energética de la instalación.

La actuación incluye el fresado y asfaltado de la calzada, la regularización del firme bajo el paso superior, la reposición puntual de bordillos y aceras deterioradas, el recrecido de tapas de registro y la renovación de la señalización horizontal y vertical, tal y como avanzaron el alcalde, Ángel García, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez.

Durante la presentación de la obra, el regidor destacó que estas actuaciones forman parte de la mejora integral del Centro de Salud de El Berrón, una reivindicación histórica de los vecinos. García recordó que el Ayuntamiento puso hace unos meses a disposición de la Consejería de Salud el local anexo al edificio, adquirido mediante una permuta, para facilitar la ampliación de las instalaciones.

"Mientras continúa la tramitación de ese proyecto, ejecutaremos la mejora del entorno exterior para que los accesos y la zona de aparcamiento estén en las mejores condiciones posibles y faciliten el día a día de los usuarios", señaló.

Proyecto

Precisamente, la Consejería de Salud ha adjudicado recientemente la redacción del proyecto de reforma y ampliación del consultorio por 17.545 euros. La empresa adjudicataria dispondrá de 70 días para elaborar el proyecto básico y de ejecución, así como el estudio de seguridad. Estas obras que ahora acomete el Ayuntamiento cuentan con un presupuesto de 65.044,08 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

La futura intervención permitirá mejorar la accesibilidad y la funcionalidad del centro sanitario, que ha de acometer el Principado en los bajos de un edificio de la avenida de Langreo, además de ampliar sus instalaciones mediante la incorporación del local contiguo. Con esta actuación, el equipamiento ganará unos 220 metros cuadrados, alcanzando una superficie cercana a los 500 metros cuadrados.

El proyecto contempla también actuaciones para mejorar el aislamiento térmico y la eficiencia energética del inmueble mediante el tratamiento de las fachadas, así como la instalación de un aparcamiento para bicicletas.

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La ampliación será posible gracias a la permuta formalizada por el Ayuntamiento de Siero el pasado año entre un local municipal y otro de titularidad privada. El inmueble incorporado, situado junto al actual centro de salud en la avenida de Langreo, dará respuesta a una de las principales demandas de una población en crecimiento cuyos servicios sanitarios se habían quedado insuficientes.