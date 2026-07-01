Adiós a la firma presencial: el Ayuntamiento de Siero estrena un sistema electrónico de validación de convenios con las asociaciones locales

El Ayuntamiento de Siero ha puesto en marcha un nuevo sistema de formalización de convenios mediante firma electrónica, integrado en la reciente plataforma de administración digital "Gestiona", que permitirá agilizar la tramitación administrativa, reducir tiempos de gestión y eliminar desplazamientos innecesarios tanto para el Consistorio como para las entidades colaboradoras.

Este nuevo procedimiento, que garantiza plenamente la validez jurídica de los acuerdos, ha sido utilizado por primera vez en la firma de un convenio de colaboración con la Asociación Jóvenes El Berrón, entidad que recibirá una subvención nominativa de 12.000 euros destinada a la organización de las fiestas de la localidad, que se celebrarán entre los días 9 y 13 de julio.

El alcalde de Siero, Ángel García, destacó durante la presentación que la transformación digital de la administración “solo tiene sentido cuando sirve para facilitar la vida a la ciudadanía y a las entidades con las que trabajamos”, subrayando que este sistema permite “agilizar la tramitación, reducir tiempos y evitar desplazamientos, manteniendo todas las garantías del procedimiento”.

El estreno de este sistema se enmarca dentro de la estrategia de modernización digital del Ayuntamiento de Siero, que prevé un volumen muy significativo de actividad en esta materia. En total, para el ejercicio 2026 se contemplan 54 subvenciones y convenios, con una dotación global de 8.846.021,84 euros destinada a apoyar a asociaciones, entidades y colectivos del concejo.

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A esta cifra se suman las ayudas municipales para la rehabilitación de fachadas, lo que eleva la inversión total prevista hasta los 13.590.828,84 euros, consolidando así una de las principales líneas de apoyo económico del consistorio a la vida social y asociativa del municipio.