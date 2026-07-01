El alcalde de Siero exige a la Sociedad de Festejos de la Pola "que se aclare" para poder organizar las celebraciones del año que viene: "Necesitamos ir viendo el presupuesto"

El Ayuntamiento de Siero exige "claridad" a la Sociedad de Festejos de la Pola para poder planificar el futuro de las celebraciones locales. Así lo ha subrayado este miércoles el alcalde, Ángel García, en plena preparación de las fiestas del Carmín que tendrán lugar en dos fines de semana, y en vista de que se sigue prolongando la situación de inactividad que atraviesa la entidad encargada tradicionalmente de la organización de las fiestas de la capital del concejo.

La Sociedad de Festejos no organizó ya el año pasado las principales celebraciones polesas debido a los problemas de relevo en su directiva. La situación se vio agravada tras el rechazo de la única candidatura que se presentó para asumir la gestión, lo que dejó a la entidad sin una dirección operativa capaz de garantizar la continuidad de su actividad.

Ante este escenario, el Consistorio de Siero se vio obligado a asumir directamente esta tarea en Comadres, los Güevos Pintos y el Carmín, una solución de carácter en principio excepcional que ha permitido dar continuidad a unas celebraciones de gran arraigo en el concejo, pero ha abierto un debate sobre su sostenibilidad en el tiempo.

En este contexto, el alcalde ha subrayado la necesidad de que la Sociedad de Festejos aclare su situación interna y "determine si será capaz de retomar la organización de las fiestas en los próximos años o si, por el contrario, será necesario replantear de forma definitiva el modelo actual".

"Incertidumbre"

García ha insistido en que el Ayuntamiento necesita "certidumbre" para poder elaborar los presupuestos municipales y planificar con antelación la contratación de orquestas, infraestructuras y demás servicios asociados a unas celebraciones que requieren una preparación con muchos meses de antelación. “No podemos seguir en esta incertidumbre”, trasladan tanto el alcalde como la edil de festejos. Ana Nosti, que consideran imprescindible saber de antemano quién asumirá la organización de los festejos.

La falta de definición afecta especialmente a la programación futura, ya que el Consistorio trabaja ya en la planificación del presupuesto de 2027 y debe decidir si incluye o no una partida específica para las fiestas o si estas volverán a ser gestionadas por la Sociedad de Festejos.

El regidor ha dejado claro que el Ayuntamiento tiene una posición definida sobre cómo proceder, aunque ha evitado concretarla públicamente por el momento, a la espera de que la entidad dé un paso definitivo. Mientras tanto, la organización de las fiestas continúa en una situación de provisionalidad que el gobierno local considera necesario resolver cuanto antes. "Sin fiestas no nos vamos a quedar", garantizan, pero quieren establecer un plan de futuro.

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El último movimiento de Festejos tuvo lugar el pasado mes de abril, en una reunión en la que se decició que la Sociedad seguirá por el momento en manos de una junta gestora y sin actividad, ante la ausencia de candidatos o personas que hayan transmitido su interés por asumir la gestión del colectivo encargado de organizar las fiestas de la capital de Siero. Así lo transmitieron los integrantes de la junta gestora -que ya estaban en la última directiva- durante la asamblea general ordinaria dehace dos meses en la que fueron aprobadas las cuentas anuales. “Nadie ha mostrado interés en cogerlo, no hemos recibido ninguna notificación ni hemos oído algún runrún de interesados”, afirmaron.