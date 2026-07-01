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La orquesta viral de la "Cucaracha" y "¿Quién le dio mi número al alcohol?" estará por primera vez este verano en Asturias en un pueblo de menos de 200 habitantes

La formación musical que triunfa en las fiestas de prao de Galicia desvela las fechas y ubicaciones de las actuaciones de este mes

El Combo Dominicano, durante su actuación.

El Combo Dominicano, durante su actuación. / Miguel Fernández

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Alejandra Carreño

Se hizo famosa primero por "La cucaracha" y después por "¿Quién le dio mi número al alcohol?". "El Combo Dominicano", una de las orquestas más virales de España, pasó de conquistar las fiestas de prao a llegar a la cima de Spotify con sus canciones propias. En Asturias triunfó sobre todo la segunda, la del alcohol, debido en gran medida a que los jugadores del Sporting la utilizaron en la temporada de 2023-2024 para celebrar todas sus victorias. La cantaban y la bailaban en los vestuarios, convirtiéndose en un "hit" para toda la afición.

Desde entonces, la presencia de "El Combo Dominicano" no ha parado de crecer dentro de la región. Aunque la agrupación nació en Canarias hace más de 30 años, tiene una gran presencia en el Norte, donde son populares las verbenas y más en concreto en Galicia. Este verano todavía no estuvo en Asturias para presentar su nueva gira titulada "Energy Tour". Los veremos por primera vez esta temporada en un pueblo de menos de 200 habitantes de Siero. Se trata de Pañeda y la actuación tendrá lugar el próximo día 27.

Así lo ha anunciado la propia agrupación, a través de sus redes sociales. Durante todo el mes de julio, suman una veintena de actuaciones. La mayoría de ellas concentradas en Galicia.

"El Combo Dominicano" tiene un estilo muy personal, con gran influencia de música latina. Sobre el escenario interpretan cumbias, bachatas, salsa... Y sus grandes éxitos como "La cucaracha" (aquella que decía "La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás") y "¿Quién le dio mi número al alcohol?".

La lista de actuaciones de otra gran orquesta

Otra gran orquesta que acaba de desvelar sus actuaciones de julio es "Panorama", considerada una de las mayores de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica y casi igual que un campo de fútbol. En el Principado estará el 3, el 13 y el 31 de julio. Las ubicaciones son Posada de Llanera por la fiesta de Los Exconxuraos, Agones (Pravia) y Lugones (Siero) por El Carbayu, respectivamente.

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Panorama, que es una de las orquestas más espectaculares del país, junto a la madrileña La Misión, presentó su nueva gira nacional, que lleva por título "Time Tour"el pasado mes de marzo en Grado. Fue todo un éxito. Cantantes, bailarines, coreografías, iluminación y hasta fuegos artificiales convirtieron las fiestas que la Hermandad de Santiago y Santa Ana organiza cada año coincidiendo con la Semana Santa en una noche memorable.

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