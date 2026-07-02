El Carmín de la Pola se blinda: por primera vez se instalará un puesto de mando avanzado para monitorizar minuto a minuto con cámaras el prau de La Sobatiella

La romería del lunes del Carmín de la Pola se blinda este año. Por primera vez, el prau de La Sobatiella contará con un puesto de mando avanzado desde el que se supervisará en tiempo real todo el recinto mediante cámaras de visión de 360 grados, una herramienta que permitirá detectar incidencias al instante y coordinar la actuación de todos los cuerpos de seguridad y emergencias desplegados durante una de las jornadas con mayor concentración de personas del concejo.

La medida fue acordada este miércoles durante la segunda reunión de coordinación celebrada en el Ayuntamiento de Siero para preparar el operativo de la romería, prevista para el próximo 20 de julio. El nuevo centro de control supone la principal novedad de un dispositivo que mantendrá un despliegue similar al del año pasado y que volverá a diseñarse para una asistencia estimada en torno a las 50.000 personas.

Desde este puesto de mando se centralizará toda la información procedente de las cámaras instaladas en el prau, permitiendo a los responsables de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, SEPA y el servicio de emergencias 112 conocer en cada momento lo que sucede en cualquier punto del recinto y movilizar los recursos necesarios con mayor rapidez en caso de conflicto, accidente o emergencia sanitaria.

Efectivos

El operativo volverá a movilizar a decenas de efectivos. La Policía Nacional desplegará entre 40 y 50 agentes, además de unidades de intervención policial, guías caninos, brigada móvil y medios aéreos, con apoyo de un dron y un helicóptero. Por su parte, la Guardia Civil contará inicialmente con entre 20 y 25 efectivos, repartidos en turnos de mañana, tarde y noche desde el puesto de Siero y reforzados con agentes procedentes de Noreña, Nava e Infiesto.

La vigilancia privada también tendrá un papel destacado. La empresa adjudicataria dispondrá de 14 controladores para regular los accesos y los aparcamientos, además de otros 14 vigilantes distribuidos por el interior del recinto festivo.

El apartado sanitario volverá a concentrarse en un hospital de campaña que instalará Cruz Roja. El dispositivo contará con una ambulancia de soporte vital avanzado, dos ambulancias de soporte vital básico y cerca de una veintena de voluntarios, entre ellos dos médicos y personal de enfermería.

Voluntarios

A este despliegue se sumarán voluntarios de Protección Civil de Siero, Piloña y Langreo, mientras que el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) prevé movilizar inicialmente 15 bomberos, ocho desde el parque de Llanera y siete desde San Martín del Rey Aurelio, además de los refuerzos que puedan ser necesarios en función de la evolución de la jornada.

La concejala de Festejos, Ana Nosti, destacó tras la reunión que se trata de "una de las coordinaciones más importantes del año" por la magnitud de la romería y la cantidad de organismos implicados. La edil subrayó que el nuevo puesto de mando avanzado permitirá "monitorizar todo el prau y actuar con mayor rapidez ante cualquier conflicto o emergencia", con el objetivo de que la celebración transcurra "con total normalidad y sin incidentes".

El Ayuntamiento terminará de perfilar durante los próximos días los detalles del operativo, aunque la estructura principal ya está definida y volverá a convertir El Carmín en uno de los mayores despliegues de seguridad que se organizan cada año en Asturias con motivo de una celebración popular. A la espera de que, como en los años precedentes, sólo haya que hablar de alegría y buen ambiente, en un entorno cada vez más seguro.