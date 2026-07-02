Collado (Siero) celebra las fiestas de San Cristóbal con sus tradicionales carreras de burros: hay modalidad de velocidad y de disfraces
El programa festivo incluye misa y paellada, sesiones de tute y parchís y grandes meriendas con el reparto del bollo
Las fiestas de San Cristóbal en la parroquia sierense de Collado volverán a celebrarse este fin de semana, los días 3, 4, 5 y 6 de julio de 2026, con las carreras de burros como una de sus principales singularidades..
La programación se abrirá el 3 de julio con una de las actividades más arraigadas en este tipo de celebraciones: los campeonatos de juegos de mesa. A partir de las 22.00 horas, el prau de la fiesta acogerá el XXIV Campeonato de Parchís y el V Campeonato de Tute, una cita que tradicionalmente reúne a decenas de vecinos y visitantes.
De forma simultánea comenzará la primera gran verbena de las fiestas, amenizada por la orquesta La Bamba, uno de los platos fuertes musicales de la jornada inaugural. La noche culminará con la actuación del artista José de Rico, prevista en torno a la medianoche, seguida de una sesión de DJ que prolongará el ambiente festivo “hasta que el cuerpo aguante".
El 4 de julio la jornada comenzará a las 10.00 horas con el recorrido del Grupo de Gaitas por el pueblo, y a las las 13.00 horas se celebrará la Santa Misa en la iglesia parroquial, acompañada también por el grupo de gaitas. Tras el acto litúrgico tendrá lugar la habitual sesión vermut, y a las 15.00 horas llegará uno de los momentos más esperados con la gran paellada popular, que requiere reserva previa y tiene un precio de 15 euros para adultos, mientras que los menores de 10 años podrán participar gratuitamente dentro de la ludoteca.
Juegos infantiles
El mismo día se desarrollará el Día del Niño, con una amplia oferta de actividades gratuitas: ludoteca, pintacaras, juegos infantiles, videojuegos y atracciones. Como atractivo añadido, la organización ha anunciado la presencia del personaje Olaf, de la saga Frozen.
El 5 de julio a las 13.00 horas se celebrará la misa en recuerdo de los socios difuntos, y el gran cierre festivo será el lunes 6 con la XLIV Carrera de Burros, seguida de la XIX Carrera de Burros con disfraces. Dos citas que mueven multitudes y que se han convertido en uno de los principales atractivos del festejo sierense.
Durante la jornada tendrá lugar también el Día del Socio, con el tradicional reparto del bollu y el vino, y la última verbena estará amenizada por la orquesta D’Cano, seguida de una nueva sesión de DJ que prolongará el ambiente festivo hasta la madrugada.
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