El Alcalde de Siero registra su precandidatura para optar a la reelección: "Será cabeza de lista del PSOE para seguir con todos los proyectos que hacen del concejo un tractor que tira de Asturias"
"Tengo muchas ganas e ilusión", destaca el regidor, que ha formalizado el trámite en la sede socialista de la Pola
El alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi", ha registrado este viernes su precandidatura para optar a la reelección en las próximas elecciones municipales de 2027. Lo ha hecho en presencia del secretario general del PSOE sierense, Luis Blanco, que ha destacado el empuje que el regidor ha dado al concejo, territorio al que ha señalado como "tractor que tira de la economía de Asturias" en la denominada área metropolitana de la región.
García ha registrado su precandidatura porque quiere seguir trabajando al frente del Ayuntamiento. "Doy este paso de ser precandidato porque me veo como Alcalde, tengo mucha ilusión, muchas ganas y muchos proyectos que concluir y otros que iniciar para que Siero siga siendo un municipio extraordinario para vivir, para invertir y que tengamos un proyecto de futuro ilusionante", indicó.
Luis Blanco, por su parte, ha señalado que García "va a ser cabeza de lista, para seguir adelante, sin pérdida de tiempo" para seguir impulsando todos los proyectos que tiene Siero. "Son muchos, están ahí y todos sabéis que el elemento tractor que tira de la economía en Asturias y en el área metropolitana ahora es Siero", dijo el secretario general de la Agrupación socialista del concejo.
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