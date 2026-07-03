La cúpula del PSOE asturiano cierra filas con el alcalde de Siero y evidencia el apoyo total a su candidatura

La cúpula de la dirección del PSOE en Asturias acompañará al regidor sierense, Ángel García, en un acto con el que se evidenciará el respaldo a su candidatura a la Alcaldía para las elecciones municipales de 2027. García avanzó ya en mayo a LA NUEVA ESPAÑA su intención de optar a la reelección, pero ahora la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) ha iniciado de manera oficial los procesos para la designación de candidatos. Y una vez abiertos los plazos, está previsto que este domingo la sede del partido en la Pola acoja un encuentro en el que habrá amplia representación de dirigentes autonómicos arropándole.

Está confirmada la presencia del secretario de Organización de la FSA, Luis Ramón Fernández Huerga, aunque según ha podido saber este periódico, también acudirían el propio secretario general del partido, Adrián Barbón, y la vicesecretaria general Adriana Lastra.

De este modo, se pone de manifiesto el apoyo al mandatario sierense con una imagen de unidad total en torno a esta candidatura en Siero, uno de los municipios más pujantes económicamente en este momento, que está atrayendo inversiones empresariales, tiene crecimiento poblacional y donde el PSOE gobierna con mayoría absoluta. No es la primera vez en los últimos meses que el propio Barbón, como presidente del Principado, respalda públicamente la gestión de Ángel García. La última vez fue durante su visita a Siero para celebrar allí Consejo de Gobierno, el 18 de mayo, cuando incidió en que la buena marcha del municipio en los últimos años tenía mucho que ver con el empuje que le ha dado el regidor.

Presencia continuada

Atrás quedaron las polémicas públicas en torno a las declaraciones del Alcalde críticas con la falta de desarrollo de algunos proyectos en el municipio que necesitaban de apoyo autonómico. Algunas levantaron una gran polvareda, como cuando García, molesto por la falta de avances en proyectos para el concejo como el de la multinacional Costco, sugirió que no le extrañaría que surgiera un nuevo partido político. Todo aquello pasó y, en este momento, especialmente delicado en materia de expectativas electorales, Siero es una de las grandes joyas de la corona del PSOE asturiano.

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En los últimos tiempos, la presencia de Barbón y también de Adriana Lastra en el concejo ha sido repetida. Ambos acudieron a los Güevos Pintos en abril, el presidente asturiano celebró luego Consejo de Gobierno en el municipio en mayo, y ella estuvo también con el regidor en la inauguración de los accesos a Parque Principado. Este domingo volverán a encontrarse en la Pola, en la sede socialista, en un acto con medios de comunicación, después de que Ángel García haya registrado ya su precandidatura para optar a la reelección, algo que está previsto ya para este viernes.