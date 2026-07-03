El fundador del Grupo Roxu recibe hoy la Medalla de Oro de Siero: historia de una trayectoria empresarial de éxito que comenzó en 1979

José Manuel García Suárez, fundador de Grupo Roxu, recibe este viernes la Medalla de oro de Siero por su trayectoria empresarial. Será a las 18.30 horas, en el Centro Polivalente Integrado de Lugones. Emprendedor que levantó una de las compañías del sector más importantes de España, no solo sigue al frente de la forma sino que preside desde 2001 la patronal nacional de grúas Anagrual.

Grupo Roxu tiene su sede principal en Meres, la Escuela Europea de Maquinaria Grupo Roxu en Granda, y delegaciones en varios lugares dentro y fuera de Asturias. La compañía nació en enero de 1979: comenzó con cuatro grúas y hoy, sumando las plataformas, cuenta con más de mil equipos. El crecimiento fue gradual, con la adquisición de otras empresas poco a poco, en una historia que conforma la de una firma con una evolución sobresaliente.

El proceso de adquisición de otras firmas que se integrarían después en una sola comenzó allá por 1995: ese año se adquirió Grúas Pedregal. Después, en 1997 se creó Inversiones García Rodríguez (IGR); en 1999 Ingeniería de Elevación Asturiana (IDEA); y un año más tarde, en el 2000, también se puso en marcha Plataformas Aéreas Asturianas (PLAAS), dedicada a la maquinaria de elevación de personas.

Entre 2003 y 2009 Roxu adquirió Grúas Durruti y Grúas Mures José María (ambas en León), además de Grúas Cuadrado, Grúas Vegavilés, Cañibano Elevadores, Grúas de Asturias y se creó Grúas Asturoccidente.

José Manual Suárez, en una imagen reciente. / P. T.

Pese a la crisis de 2010, se decidió reforzar la compañía y se procedió a la absorción y fusión de todas sus filiales: ese año se constituyó la matriz de lo que hoy conocemos como Grupo Roxu. Un año más tarde, se fusionaron Grúas Durruti y Grúas Mures para formar Grúas Castilla León. En 2013, también en medio de una crisis económica, desplazaron a Costa Rica 40 unidades de maquinaría, entre grúas y equipos de transporte. De este modo nació la primera delegación en Centro América, denominada Grúas Roxu Costa Rica SL.

Delegaciones y presencia internacional

Hoy día tienen presencia, trabajan o han trabajado en Alemania, Bulgaria, Francia, Polonia, Portugal, Ucrania... En Latinoamérica en Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay... "Cuando ha habido crisis, incluso en alguna que parecía que se acababa el mundo, nos movimos. Nos movimos y nos movemos muchísimo", señalaba José Manuel García Suárez, fundador de Grupo Roxu, en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA con motivo de la concesión de la Medalla de oro de Siero, una propuesta que surgió de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y que asumió desde el primer momento el alcalde de Siero, Ángel García, "Cepi".

La firma cuenta con cerca de 300 trabajadores y trabaja en muy distintos campos, entre ellos el montaje y reparación de parques eólicos. En la Escuela Europea de Maquinaria Grupo Roxu da formación a nuevos profesionales o a especializados, tanto en su sede como por todo el territorio nacional.

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En Asturias cuenta con delegaciones en Navia, Tabaza y Veriña. Y otra muy reciente en el Puerto de El Musel. Fuera también las tiene en León, en Ponferrada y en Soria e impulsa otra en Burgos.